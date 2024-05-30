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Россияне смогут получать больше кешбэка

Россиянам станет удобнее экономить на покупках

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Shutterstock

Подписчики Яндекс Плюса смогут ежемесячно выбирать 5 из 10 новых категорий повышенного кешбэка баллами и дополнительные скидки с помощью Яндекс Пэй, сообщает пресс-служба Яндекс Плюса.

«Категории повышенного кешбэка действуют на подписчика, который их выбрал. Если в подписке Яндекс Плюса у пользователя добавлены близкие, им также надо выбрать свои категории», — говорится в сообщении.

Отмечается, что полученные баллы можно будет потратить в любых сервисах Яндекса или у партнеров компании. При этом, базовый кешбэк баллами Плюса останется прежним для всех пользователей независимо от новых выбранных категорий.

Ранее Яндекс Плюс сообщил, что за год начислил пользователям подписки 21 млрд баллов кешбэка за оплату с помощью Яндекс Пэй – на 29% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Чаще всего подписчики тратили баллы на поездки в такси, заказ еды, продление подписки и оплату топлива.

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