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Федерация шахмат России временно отстранена FIDE

FIDE временно отстранил Федерацию шахмат России

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Илья Питалев/РИА «Новости»

Президент Международной шахматной федерации (FIDE) Аркадий Дворкович рассказал, что Федерация шахмат России (ФШР) временно отстранена от членства FIDE, а он сам получил выговор за участие в попечительском совете ФШР, передает «Матч ТВ».

«Пишут, что ФШР отстранена от членства на два года? Это решение первой инстанции, которое еще не вступило в силу. Многие из моих коллег по совету FIDE не согласны», — сказал Дворкович.

Также Дворкович отметил, что ФШР настаивает на рассмотрении этого вопроса на генеральной ассамблее FIDE в сентябре 2024 года.

В 2022 году FIDE приняла решение лишить российских и белорусских шахматистов права выступать на турнирах под флагом и гимном своих стран. Шахматисты смогут принимать участие в соревнованиях под флагами ФШР/Белорусской шахматной федерации (БШФ) или FIDE.

Совет FIDE ранее разрешил ФШР перейти из Европейского шахматного союза в Азиатскую шахматную федерацию.

Ранее шахматист Андрей Есипенко заявил, что не собирается уезжать из России.

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