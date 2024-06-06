Курила и играла на последние деньги: 120 лет со дня рождения Татьяны Пельтцер

Татьяна Пельтцер родилась в 1904 году в Москве. В театре служила с детства, но запомнилась зрителям в образе пожилых героинь: мам и бабушек, нянек, соседок, учительниц и уборщиц. Она не исполняла главных ролей, но создала череду характерных типажей советских женщин. Как-то лучшая подруга Пельтцер Фаина Раневская пожаловалась, что им обеим все время достается «играть старух».

«Заметьте, мне — счастливых старух», — ответила Пельтцер.

Профессионального образования у нее не было, актерскому мастерству научил отец, сам именитый режиссер и артист. Из-за отсутствия высшего образования Пельтцер однажды даже уволили из московского театра им. Моссовета с формулировкой «за профнепригодность». За жизнь актриса успела сменить не один театр, какое-то время жила в Германии, замужем за немцем. Там она видела выступление Адольфа Гитлера до его прихода к власти, но политик не произвел на нее впечатления «прежде всего как мужчина».

Вернувшись в СССР, широкую известность Пельтцер получила уже под 50 лет, когда вышла киноверсия спектакля Театра сатиры «Свадьба с приданым». Хотя Пельтцер часто играла скромных бабушек, в жизни она была другой. Любила курить сигареты, пить крепкий кофе и играть в карты, ценила «солдатский» юмор. По воспоминаниям знакомых, на гастролях и съемках устраивала в своем номере настоящий карточный клуб, всегда готовая играть на последние деньги, хоть и ненавидела проигрывать.

Актрисы не стало в 1992 году в возрасте 88 лет. С 1977 года и до конца жизни служила в Ленкоме, где полностью раскрыла свой талант. Детей у нее не было, свою квартиру завещала домработнице.