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На Украине заявили о подготовке к контрнаступлению

Экс-полковник СБУ Стариков: ВСУ готовятся к новому контрнаступлению

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Alex Babenko/AP

Вооруженные силы Украины (ВСУ) готовятся к наступательным действиям на Харьковском направлении, о чем свидетельствуют разведданные. Об этом отставной полковник Службы безопасности Украины (СБУ) Олег Стариков заявил в своем блоге на YouTube.

«Сейчас я вижу определенные разведпризнаки, сейчас реально идет подготовка к первой фазе так называемого контрнаступления именно со стороны ВСУ», — сказал он.

По словам эксперта, на Харьковское направление были переброшены определенные резервы ВСУ, от семи до десяти бригад.

Он также выразил мнение, что западные страны специально разрешили Украине наносить удары по территории России натовскими вооружениями, это было сделано в преддверии планируемого украинской армией наступления. Кроме того, США и Евросоюз помогают Украине сформировать «ударный воздушный комплекс», включающий самолеты F-16, добавил Стариков.

6 июня глава военно-гражданской администрации (ВГА) Харьковской области Виталий Ганчев заявил, что по всей линии фронта в Харьковской области идут тяжелые бои. По его словам, ВСУ используют западное вооружение и регулярно применяют беспилотники против мирного населения.

Ранее в США заявили о приближении финального поражения ВСУ.

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