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Россия конфисковала у Ходорковского активы на 10 миллиардов рублей

Краснов: прокуратура добилась конфискации имущества Ходорковского на 10 млрд руб

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Андрей Стенин/РИА Новости

Генеральный прокурор Российской Федерации Игорь Краснов заявил, что Генпрокуратура добилась конфискации в пользу государства имущества бывшего владельца нефтяной компании «ЮКОС» Михаила Ходорковского (признан в РФ иностранным агентом) и экс-главы группы «МЕНАТЕП» Платона Лебедева стоимостью почти 10 миллиардов рублей. Об этом сообщает «Интерфакс».

Краснов подчеркнул, что по искам ведомства суд обратил активы бизнесменов в счет оплаты долга в казну. У Ходорковского, Лебедева и экс-вице-президента «ЮКОС» Леонида Невзлина (признан в РФ иностранным агентом) были конфискованы дома в элитном коттеджном поселке Яблоневый Сад в подмосковном Одинцово, а также дом приемов компании.

Отмечается, что имущество изъяли по приговору от 2005 году, по которому Ходорковского и Лебедева приговорили к девяти годам лишения свободы за неуплату налогов.

До этого стало известно, что Генеральная прокуратура России попросила суд изъять и обратить в доход страны часть средств основателя «ЮКОС» Михаила Ходорковского и бывшего главы МЕНАТЕП Платона Лебедева.

Ранее суд конфисковал дом Ходорковского в Подмосковье.

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