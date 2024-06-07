Байден подписал новые указания по применению США ядерного оружия

Специальный помощник президента США, старший директор по контролю над вооружениями, разоружению и нераспространению в Совете национальной безопасности Белого дома Пранай Вадди заявил, что Джо Байден подписал новые указания относительно условий применения Соединенными Штатами ядерного оружия. Об этом сообщает ТАСС.

Вадди подчеркнул, что обновленные указания учитывают реалии новой ядерной эры. В них указана необходимость учитывать рост и разнообразие ядерного арсенала Китая, а также необходимость сдерживания Российской Федерации, Китая и Северной Кореи одновременно.

До этого член сената США от штата Огайо Джеймс Дэвид Вэнс заявил, что Вашингтон идет к ядерному конфликту из-за решения главы государства Джо Байдена одобрить удары Украины по России американским оружием.

Экс-президент США Дональд Трамп высказал мнение, что именно ядерное оружие является главной угрозой человечеству, а не изменение климата, как считает нынешний глава государства Джо Байден.

2 июня координатор по стратегическим коммуникациям Белого дома Джон Кирби заявил, что Байден осознает все последствия своего решения позволить Вооруженным силам Украины наносить удар американским оружием по российской территории.

Ранее физики вычислили, где лучше всего прятаться от ядерного взрыва.