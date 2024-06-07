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Песков заявил об отсутствии территориального спора в ситуации с Крымом

Песков: Крым вошел в состав России, не нарушая международное право

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Сергей Гунеев/РИА Новости

Вхождение Крыма в состав России прошло в соответствии с международным правом и не является территориальным спором. Об этом в интервью РБК сообщил пресс-секретарь президента Российской Федерации Дмитрий Песков.

«После того, как Крым вернулся в Россию, у нас с Украиной появилась вот эта проблема, которую они считают территориальной. Мы ее не считаем территориальной», — заявил он, уточнив, что Крым — неотъемлемая часть России.

Песков подчеркнул, что вхождение Крыма в состав России прошло в соответствии с международным правом и в связи с этим не должно быть никаких вопросов.

Накануне губернатор Запорожской области Евгений Балицкий заявил, что в ближайшее время в России будет создан новый федеральный округ, состоящий из четырех новых регионов и Крыма.

В 2014 году в России, после вхождения Крыма, был создан Крымский федеральный округ. В него вошли Республика Крым и город Севастополь. В июле 2016 года округ был упразднен, полуостров вошел в состав Южного федерального округа. Донецкая и Луганская народные республики (ДНР и ЛНР), Херсонская и Запорожская области вошли в состав России после референдумов в сентябре 2022 года.

Ранее сообщалось, что США будут помогать Украине завоевать Донбасс и Крым.

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