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Путин объяснил, почему РФ не нужна мобилизация

Путин: нет необходимости проводить мобилизацию, мы этого не планируем

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Валентина Певцова/РИА Новости

России не нужна новая мобилизация, заявил президент страны Владимир Путин в ходе Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

Глава государства рассказал, что войска РФ выдавливают противника из тех территорий, которые должны быть поставлены под их контроль.

«В этом смысле у нас нет никакой необходимости проводить мобилизацию. Мы этого не планируем», — подчеркнул Путин.

Президент также отметил, что с начала 2024 года контракты с Вооруженными силами России подписали больше 160 тыс. человек. Путин также добавил, что для победы России не нужно ядерное оружие, когда есть русский характер.

Владимир Путин выступает на пленарной сессии Петербургского международного экономического форума.

«Газета.Ru» ведет трансляцию мероприятия.

В ходе выступления Путин напомнил, что РФ не бряцает ядерным оружием и никогда не начинала риторику ядерной эскалации. Он отметил, что у РФ есть ядерная доктрина, которая предусматривает применение ядерного оружия только в исключительных случаях.

Ранее Путин упрекнул модератора ПМЭФ в том, что он «хрюкнул».

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