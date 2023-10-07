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Последствия ракетных ударов в Израиле

Армия обороны Израиля на фоне обстрелов из Газы заявила о готовности к войне

Израиль подвергся обстрелу со стороны сектора Газа. Как минимум один человек погиб, 15 пострадали. Глава боевого крыла ХАМАС Мохаммед Дейф заявил, что по Израилю было выпущено 5 тыс. ракет. По другим данным – несколько десятков.

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) возложила ответственность на палестинское движение ХАМАС. В ЦАХАЛ утверждают, что представители ХАМАС «проникли на территорию Израиля в ряде различных мест». Жителей центральных и южных районов страны призвали «оставаться вблизи охраняемых территорий». В ХАМАС же призвали всех арабов участвовать в «великой революции, призванной положить конец оккупации».

Армия обороны Израиля после обстрелов из Газы объявила о состоянии «готовности к войне», следует из заявления военных. Министр обороны Йоав Галлант распорядился призвать на военную службу резервистов. Также введено особое положение в центральной части страны. Сообщается, что израильская армия начала наносить удары по целям в Секторе Газа. На границе Израиля и сектора Газа палестинцы подбили танк израильской армии Merkava IV.

Последствия ракетных ударов по Израилю — в фоторепортаже «Газеты.Ru»

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