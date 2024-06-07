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Путин оценил модель авторитарного капитализма применительно к РФ

Путин отреагировал на идею построения авторитарного социального капитализма в РФ

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Сергей Бобылев/РИА Новости

Президент РФ Владимир Путин прокомментировал идею возможного построения в России модели «авторитарного социального капитализма». Это заявление он сделал на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ).

Модератор пленарной сессии ПМЭФ, политолог Сергей Караганов задал российскому лидеру вопрос об идеальной модели для развития Россия и предложил вариант «авторитарного социального капитализма».

Свой ответ глава государства проиллюстрировал примером китайской модели экономики, которую эксперты признают, как «более эффективную». Он призвал всегда исходить из «реалий страны».

До этого Путин отказался от «гиен в подарок». Так глава государства ответил на предложение президента Зимбабве Эммерсона Мнангагвы подарить ему этих животных, которые ассоциируются с коварством. Караганов сравнил западных политиков со стаей гиен, которые сначала порвут человеку одежду, искусают ноги, а потом повалят и съедят его.

Ранее Путин упрекнул модератора ПМЭФ в том, что он «хрюкнул».

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