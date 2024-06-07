«Вопрос назрел». Путин предложил проиндексировать пенсии работающим пенсионерам

Президент РФ Владимир Путин предложил возобновить индексацию пенсий работающим пенсионерам. Об этом глава государства заявил на пленарном заседании Петербургского международного экономического форума.
По словам Путина, с 1 февраля 2025 года и далее пенсии будут ежегодно повышаться «не только тем, кто уже вышел на заслуженный отдых, но и тем, кто продолжает работать». По его мнению, это будет «действительно справедливо».
«Из-за финансовых, бюджетных ограничений в прошлые годы не проводилась индексация пенсий работающим пенсионерам. За это время вопрос, который касается миллионов наших граждан, что называется, назрел. И сегодня у нас есть ресурсы, чтобы начать его решение в интересах людей», — заявил он, попросив партию «Единая Россия» и правительство подготовить соответствующий законопроект и принять его в весеннюю сессию.
«Знаю, что и все другие фракции, представленные в парламенте, безусловно, это поддержат», — сказал президент.
Владимир Путин подчеркнул, что российской экономике требуются не только молодые специалисты, но и опытные эксперты, обладающие глубокими знаниями и способные обучать своих коллег.
Президент также отметил важность поддержки стремления людей пенсионного возраста продолжать работать и вносить свой вклад в развитие страны, поскольку их опыт и навыки являются ценным ресурсом для экономики и социальной сферы.
Идея соцработника из Петербурга
Вернуться к индексации Путину предложил губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов. Тот в своем Telegram-канале сообщил, что с этим предложением к нему обратилась соцработник Ирина Андрюнина.
«Ирина Леонидовна обратилась ко мне на церемонии награждения лучших социальных работников Петербурга. Она — работающий пенсионер. Попросила передать вопрос о пенсиях на федеральный уровень», — написал Беглов.
Беглов написал, что решение Путина — «доказательство того, как быстро принимаются решения в России, когда они действительно нужны людям».
Решение коснется восьми миллионов человек
Нововведение коснется около восьми миллионов россиян, заявила заместитель председателя Государственной думы Анна Кузнецова.
«Столько в России насчитывается работающих пенсионеров», — написала Кузнецова в своем Telegram-канале.
Народная избранница заявила о готовности вместе с однопартийцами и профильным комитетом Госдумы «в кратчайшие сроки» подготовить предложения для выполнения поручения Владимира Путина.
Индексация фиксированной части пенсии работающим пенсионерам была приостановлена указом президента с 2016 года, напомнил «Коммерсантъ».