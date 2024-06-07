Над Белгородской областью сбили беспилотник ВСУ

Российские силы противовоздушной обороны (ПВО) ликвидировали украинский беспилотник над Белгородской областью. Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны России.

«7 июня около 18:50 мск пресечена очередная попытка киевского режима совершить террористическую атаку с применением БПЛА», — уточнили в ведомстве.

В министерстве обратили внимание, что противник применил для атаки по российской территории дрон самолетного типа.

Днем 7 июня в городе Белгороде и Белгородском районе звучал сигнал ракетной опасности. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор Вячеслав Гладков. Сирены включали на 24 минуты. В 16:58 глава региона призвал мирных жителей спуститься в подвал и оставаться там до получения сигнала «Отбой ракетной опасности».

До этого в Черном море авиация уничтожила безэкипажный катер ВМС Украины, шедший к Крыму.

Ранее Украина разработала беспилотник, способный долететь до Сибири.