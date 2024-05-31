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Яндекс Такси помог таксопаркам сэкономить более 1,5 млрд рублей

Яндекс Такси помог таксопаркам-партнерам получить квоты на машины

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Мария Девахина/РИА Новости

Программа помощи таксопаркам-партнерам в покупке автомобилей, анонсированная сервисом Яндекс Такси в январе 2023 года, помогла перевозчикам сэкономить 1,5 млрд руб. Об этом сообщили в пресс-службе компании.

Яндекс Такси смог договориться с автопроизводителями о выделении таксопаркам квот на машины, благодаря тому, что сервис собрал запрос со всех таксопарков и гарантировал автопроизводителям выкуп определенного количества машин.

Это позволило автоконцернам выпускать и поставлять машины оптом, снижая затраты на логистику, промоакции и пр.

В компании пояснили, что благодаря программе поддержки, выгодные условия на покупку и обслуживание автомобилей могут получить как крупные, так и небольшие таксопарки — это важно, потому что покупка и обслуживание машин занимают 50-70% их затрат.

В список автомобилей на квоты вошли наиболее востребованные и оптимальные для работы в такси модели машин. Специальные предложения на покупку и лизинг распространяются на автомобили АвтоВАЗ, «Москвич», Chery, Exeed, Geely, Haval, Omoda. Средняя скидка для таксопарков-партнеров Яндекс Такси составляет 15%.

Кроме спецпредложений на покупку автомобилей, таксопарки также могут воспользоваться скидками на масла и технические жидкости, уточнили в сервисе.

Также компания договорилась о специальных условиях с поставщиками запчастей для машин.

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