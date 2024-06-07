Макрона назвали «абсолютно сумасшедшим» из-за помощи Украине

Решение властей Франции об отправке истребителей Mirage 2000-5 на Украину увеличивает риск начала мировой войны. Об этом в своем аккаунте на платформе X (бывший Twitter) написал руководитель французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо.

По его мнению, президент республики Эммануэль Макрон обирает армию страны ради военной помощи Киеву. В связи с этим лидер политического объединения назвал главу государства «абсолютно сумасшедшим».

Кроме того, Филиппо обратил внимание на обещание Макрона организовать обучение 4,5 тыс. украинских солдат. Комментируя соответствующее заявление президента Франции, он призвал как можно скорее «сорвать» подобную военную повестку.

«Это не наша война! Мир!» — добавил глава партии «Патриоты».

6 июня французский лидер анонсировал передачу Украине истребителей Mirage 2000-5. Как он сказал, отправка этих воздушных судов в зону конфликта должна помочь Киеву лучше защищать территорию страны. При этом программу тренировок украинских пилотов, в ходе которой их должны обучить управлению данными машинами, запустили уже на следующий день.

Ранее Макрона обвинили в «поджигании» возможного вооруженного конфликта между РФ и НАТО.