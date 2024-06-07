Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Появилось видео со сталкером зарезанного активиста Еговцева у его дома

Коллега зарезанного активиста показал видео со сталкером около дома Еговцева

Зампредседателя движения «Зов народа» Антон Еговцев заснял на видео мужчину, преследовавшего его семью, около своего дома. Видеоролик, на котором сталкер уезжает от дома общественника, прислал «Газете.Ru» Алексей Налютов — коллега погибшего Еговцева. Нелютов также рассказал, что в тот день к дому общественника приезжала полиция, однако правоохранители лишь составили протокол и уехали.

«У меня даже есть отрывок видео, как он сел в машину, закрылся, успела приехать полиция. Полицейские, так как нет повода, составили просто протокол и разошлись. Антон мне присылал видео, где прям стучал ему в окно, говорит, открой, выйди сюда, поговорим, вот полиция, а он нажал на газ и уехал быстренько», — сказал Налютов.

На видео Еговцев назвал мужчину, преследовавшего его семью, «маньяком», показал его автомобиль и сообщил о поступавших угрозах. Общественник также показал машину приехавших полицейских и заявил, что те «ничего сделать не могут, пока ничего не произошло».

7 июня стало известно, что зампреда движения «Зов народа» Антона Еговцева зарезали около его квартиры в подмосковной Лобне. Как сообщал Life со ссылкой на Shot, главный подозреваемый в убийстве — 37-летний тренер по мотокроссу Дмитрий Матвеев, который давно был знаком с женой Еговцева Екатериной и влюблен в нее. Известно, что Матвеев также жил в Лобне. Сейчас он в больнице, так как перед смертью Еговцев сумел дать ему отпор и сам ранил нападавшего.

Как пишет Telegram-канал Baza, вечером 6 июня Еговцев позвонил в полицию и сообщил, что у подъезда его караулит мужчина. Незадолго до этого в полицию обращалась и жена активиста.

Следственный комитет возбудил уголовное дело. Подробнее о трагедии — в материале «Газеты.Ru».

Ранее коллега Еговцева рассказал о конфликте его семьи со сталкером.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами