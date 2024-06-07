Появилось видео со сталкером зарезанного активиста Еговцева у его дома

Зампредседателя движения «Зов народа» Антон Еговцев заснял на видео мужчину, преследовавшего его семью, около своего дома. Видеоролик, на котором сталкер уезжает от дома общественника, прислал «Газете.Ru» Алексей Налютов — коллега погибшего Еговцева. Нелютов также рассказал, что в тот день к дому общественника приезжала полиция, однако правоохранители лишь составили протокол и уехали.

«У меня даже есть отрывок видео, как он сел в машину, закрылся, успела приехать полиция. Полицейские, так как нет повода, составили просто протокол и разошлись. Антон мне присылал видео, где прям стучал ему в окно, говорит, открой, выйди сюда, поговорим, вот полиция, а он нажал на газ и уехал быстренько», — сказал Налютов.

На видео Еговцев назвал мужчину, преследовавшего его семью, «маньяком», показал его автомобиль и сообщил о поступавших угрозах. Общественник также показал машину приехавших полицейских и заявил, что те «ничего сделать не могут, пока ничего не произошло».

7 июня стало известно, что зампреда движения «Зов народа» Антона Еговцева зарезали около его квартиры в подмосковной Лобне. Как сообщал Life со ссылкой на Shot, главный подозреваемый в убийстве — 37-летний тренер по мотокроссу Дмитрий Матвеев, который давно был знаком с женой Еговцева Екатериной и влюблен в нее. Известно, что Матвеев также жил в Лобне. Сейчас он в больнице, так как перед смертью Еговцев сумел дать ему отпор и сам ранил нападавшего.

Как пишет Telegram-канал Baza, вечером 6 июня Еговцев позвонил в полицию и сообщил, что у подъезда его караулит мужчина. Незадолго до этого в полицию обращалась и жена активиста.

Следственный комитет возбудил уголовное дело. Подробнее о трагедии — в материале «Газеты.Ru».

Ранее коллега Еговцева рассказал о конфликте его семьи со сталкером.