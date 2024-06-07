На Украине уничтожили две нефтебазы

Соучредитель украинской консалтинговой группы «А-95» Артем Куюн заявил, что на Украине уничтожены две нефтебазы в результате ударов Вооруженных сил Российской Федерации. Об этом Куюн сообщил в своем Facebook (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

Он подчеркнул, что объекты поразили ударами дронов модели Shahed. Куюн добавил, что удар был нанесен пятью беспилотными летательными аппаратами.

Он не уточнил, где располагались уничтоженные объекты.

До этого командующий воздушными силами ВСУ Николай Олещук заявил, что РФ запустила по территории Украины 53 ракеты и 47 БПЛА. Сообщалось о повреждении двух ТЭС и перекрытии движения в районе ДнепроГЭС. В ночь на 31 мая дроны ВСУ атаковали нефтебазу в Темрюкском районе Кубани.

Российские военные начали наносить удары по украинской инфраструктуре с октября 2022 года, вскоре после взрыва на Крымском мосту. С тех пор воздушная тревога объявляется регулярно в различных регионах Украины, нередко на всей территории страны. Как заявляют в Минобороны РФ, атаки производятся по объектам в сфере энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи.

Ранее пророссийское подполье сообщило о взрыве в районе аэродрома в Кропивницком.