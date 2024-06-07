«Не собираемся участвовать в этом фарсе». Еще три страны отказались ехать на саммит по Украине Мексика и Никарагуа отказались участвовать в конференции по Украине в Швейцарии

Никарагуа и Мексика отказались от участия в конференции по Украине, сообщили в российских посольствах этих стран. Также в Швейцарию решил не приезжать и президент Аргентины Милей. Так называемый «мирный саммит» по Украине пройдет с 15 по 16 июня. Мероприятие не сможет посетить президент США Байден, вместо него приедет вице-президент Камала Харрис. Президент Швейцарии Амерд заявила, что не ожидает подписания мирного соглашения по итогам конференции, так как на форум не пригласили Россию.

Никарагуа не примет участия в «мирном саммите» по урегулированию конфликта на Украине в Швейцарии, заявили газете «Известия» в посольстве этой страны в Москве.

Как пояснили в дипломатическом ведомстве, между Никарагуа и Россией существуют соглашения о стратегическом партнерстве. В ведомстве подчеркнули, что Манагуа не участвовала и не собирается участвовать в этом «политическом фарсе, у которого нет целей найти путь к миру, а только есть цель предъявить Москве очередной ультиматум».

Аналогичное решение приняла и Мексика. В посольстве этой страны в России сообщили газете, что Мехико получил приглашение для участия в конференции по Украине, но не станет отправлять на него свою делегацию.

«Наша страна выступает за мир, поэтому мы ожидаем, что в скором времени появится возможность провести переговоры, в которых будут участвовать обе стороны конфликта», — сказано в сообщении.

Аргентина и Венгрия

Президент Аргентины Хавьер Милей не приедет на швейцарскую конференцию по Украине, пишет издание La Nacion.

По информации источника, при этом президент Аргентины посетит саммит G7 в Италии (пройдет c 13 по 15 июня в итальянской провинции Бриндизи). Уточняется, что Милей прибудет в Италию 12 июня, проведет там три дня, после чего вернется в южноамериканскую страну.

Накануне также стало известно, что на участие в саммите в Швейцарии согласилась Венгрия. Страну представит министр иностранных дел и внешней торговли Петер Сийярто.

«Мы будем представлены на уровне министерства иностранных дел, я буду представлять [страну]», — сказал Сийярто в ответ на вопрос, будет ли Венгрия участвовать в швейцарской конференции.

Позиция России

Секретарь Совбеза РФ Сергей Шойгу накануне на заседании Комитета секретарей советов безопасности ОДКБ заявил, что конференция по конфликту на Украине, которая должна пройти в Швейцарии, призвана придать видимость легитимности украинского лидера Владимира Зеленского.

Заместитель главы МИД РФ Михаил Галузин на полях Петербургского международного экономического форума выразил надежду на понимание «мошеннического характера» саммита по Украине в Швейцарии.

Он заявил, что на конференции в Швейцарии речь пойдет о том, чтобы предъявить Москве «неприемлемый ультиматум». Галузин подчеркнул, что этот саммит является «одиозной попыткой прикрыть внешне благозвучными темами все ту же абсолютно неприемлемую формулу Зеленского».

Берн не высылал России приглашение. Такое решение приняли в связи с тем, что российская сторона неоднократно говорила об отсутствии планов посетить этот саммит.

Президент Швейцарии Виола Амерд заявила в четверг, что не ожидает подписания мирного соглашения по итогам конференции. Для такого исхода, по ее словам, за столом переговоров должна присутствовать и Россия. По словам политика, с помощью этой конференции планируется создать диалоговую платформу, где в качестве первого шага будут обсуждены шаги по достижению мира на Украине.

Конференция в Швейцарии

Саммит по урегулированию украинского конфликта пройдет с 15 по 16 июня на швейцарском курорте Бюргеншток. На встречу приглашены делегации более 160 стран. 80 из них подтвердили свое участие.

На встрече собираются обсуждать некоторые пункты из «формулы мира» президента Украины Владимира Зеленского: ядерную и продовольственную безопасность, обмен военнопленных в формате «всех на всех», возвращение украинских детей, которых якобы незаконно вывезли в Россию.

24 мая агентство Bloomberg сообщало, что президент США Джо Байден не примет участия в конференции по Украине в Швейцарии, поскольку планирует во время ее проведения принять участие в мероприятии по сбору средств для своей предвыборной кампании в Калифорнии. 3 июня Белый дом официально объявил, что на форум от США поедет вице-президент Камала Харрис.

31 мая стало известно об отказе от участия в этом саммите со стороны Китая. По данным Reuters, отказ Китая связан с отсутствием России. По мнению Пекина, на конференции необходимо было бы обсуждать все предложения по урегулированию конфликта, включая российские.