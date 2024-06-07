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Врач перечислил неочевидные причины акне

Daily Mail: умывание чаще двух раз в день может стать причиной появления прыщей

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Shutterstock

Слишком частое умывание лица, злоупотребление агрессивными уходовыми средствами и несвежее постельное белье могут стать причинами акне. Об этом изданию Daily Mail рассказал дерматолог из США Энтони Росси.

По словам врача, распространенной ошибкой в уходе за кожей является слишком частое умывание. На самом деле умываться нужно не более двух раз в день. Доктор объяснил, что верхний слой кожи служит «домом» для множества полезных бактерий, обеспечивающих ее нормальное функционирование. Кроме того, на коже естественным образом присутствует тонкий секрет сальных желез.

Частое очищение может полностью лишить кожу такой защиты. Прыщи могут быть следствием раздражения из-за сухости, а также появляться из-за чрезмерного производства кожного сала в качестве компенсаторного механизма.

Разрушить кожный барьер может и уходовая косметика с ретинолом и витамином С. По мнению дерматолога, такие средства очень агрессивны. Другой причиной акне может быть использование неподходящих средств для волос, например, шампуней и лаков. В этом случае прыщи появляются на висках и на лбу.

Также к ухудшению качества кожи иногда приводит использование несвежего постельного белья. Ткань, из которой состоят наволочки, впитывает кожное сало, декоративную косметику и частицы кожи. Ежедневное взаимодействие с такими «загрязнителями» может быть комедогенным. При этом постельное белье не нужно менять каждый день — достаточно просто регулярно стирать его.

Доктор добавил, что причинами акне также могут быть гормональный дисбаланс или наследственная предрасположенность. Стратегию лечения в этом случае должен подбирать дерматолог.

Ранее были названы косметические вещества, которые провоцируют прыщи.

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