Герои рекламы. Как бизнес продвигает идею многодетной семьи?

Крупные компании все чаще обращают внимание на семейные ценности и интегрируют образ большой семьи в свои рекламные кампании. Рекламные ролики или баннеры, которые подчеркивают важность многодетности действительно вызывают положительные эмоции у аудитории. О том, какое влияние оказывает подобная реклама на демографическую ситуацию в целом в стране, – в материале «Газеты.Ru».

«Многодетная семья — это опора страны. «Да вообще семья, но многодетная — тем более», – говорил президент Владимир Путин на встрече с участниками и победителями всероссийских конкурсов «Семья года» и «Это у нас семейное». – Почему многодетная так важна? Вы это знаете лучше, чем я. Потому что здесь воспитываются те основные качества человека, на которых и семья держится, и страна: уважение к старшим, любовь и забота о младших, трудолюбие и все, что связано с этим организмом «семья». Это и есть те самые традиционные ценности, о которых мы постоянно говорим и которые мы поддерживаем».

Теплые истории

За семейные ценности выступает и бизнес. Одним из первых примеров стала рекламная кампания бренда «Вязанка». С шестого мая на федеральные каналы страны вышел новый рекламный ролик данного бренда от компании «Аби». Впервые его героем стала многодетная семья, готовящая свои любимые блюда с ветчиной «Филейская» от «Вязанки». В центре внимания ролика семья, в которой мать, отец и трое детей делятся обязанностями по дому.

«Вязанка» уже более 10 лет предлагает продукты по классическим рецептам с особым вниманием к качеству и помогает мамам и папам заботиться о своих близких. Именно поэтому на протяжении своей истории бренд делает главными героями роликов семьи.

«В рамках Года семьи мы запускаем новую креативную серию роликов, главным героем которых впервые в истории бренда становится многодетная семья – неисчерпаемый источник радости, любви и заботы друг о друге. «Вязанка» стремится создавать теплые истории, укрепляя и развивая семейные ценности, которые передаются из поколения в поколение», – говорит директор департамента маркетинга «Аби» Денис Мартасов. В компании считают, что поддержка национального проекта «Демография» возможна в том числе и в рекламных коммуникациях.

Ответственный инвестор

Надо отметить, что компания является также лидером ЭКГ-рейтинга ответственного бизнеса. Лидеры рейтинга получают статус «Ответственный инвестор», который говорит о том, что компании создают комфортные и современные рабочие места, заботятся о сотрудниках, реализуют экологические, образовательные и другие социальные проекты.

Компания «Аби» является системообразующим предприятием России, обеспечивая продовольственную безопасность, инвестируя в развитие своего региона и отрасли, предоставляет более 12 тысяч рабочих мест. В компании внедрена комплексная программа, направленная на поддержку сотрудников. В частности, компания оплачивает сотрудникам из других регионов аренду жилья, а местным предоставляет бесплатный трансфер от дома до работы и обратно.

Большое внимание уделяется сотрудникам с детьми. Выплачиваются единовременные премии при рождении ребенка, поддерживаются многодетные семьи, предоставляются подарки детям-первоклассникам. Также в компании предусмотрены детские новогодние подарки, билеты на праздничные представления. В период летних каникул, компания частично компенсируют стоимость путевок в оздоровительные лагеря.

Кроме того, а «Аби» уделяют большое внимание сохранению здоровья своих работников. «Наши сотрудники имеют возможность регулярного бесплатного прохождения УЗИ-диагностики и получения консультаций узких медицинских специалистов, — рассказывает генеральный директор «Аби» Татьяна Трифонова. - Ежемесячно к офисам компании подъезжает передвижной медицинский центр. Сотрудники заранее определяют, консультация каких специалистов наиболее востребована. Ведется запись и в определенный день приезжают врачи конкретного профиля».

Компания поддерживает и социальные проекты. Так, на протяжении многих лет, ко Дню защиты детей на предприятии осуществляется сбор пожертвований для воспитанников воскресной школы и детских домов в рамках акции «Твори добро», а также сбор помощи к 9 Мая для подопечных дома-ветеранов.

Поддержать многодетных

К сожалению, многодетные семьи еще недостаточно часто становятся героями рекламных роликов. По данным компании Mediascope, пока только 9% наиболее популярных телевизионных роликов сегодня показывают образ многодетной семьи.

Реклама в корпоративном сегменте с многодетными семьями – это важный инструмент для продвижения продуктов и услуг, в особенности среди данной категории потребителей. Правильно выбранная рекламная стратегия, ориентированная на семейные потребности и интересы, может значительно увеличить узнаваемость бренда и привлечь новых клиентов, а также способствовать улучшению демографической ситуации в стране.