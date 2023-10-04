Рыцарь, трубы и спящие немцы. Лучшие фото Октоберфеста-2023

3 октября в Мюнхене завершился 188-й пивной фестиваль Октоберфест, он длился 18 дней и собрал рекордные 7,2 миллиона посетителей со всего мира.

История фестиваля началась в 1810 году, когда в честь свадьбы наследного принца Людвига устроили гулянья на полях перед городскими воротами. Теперь Октоберфест проводится ежегодно, отменяли его только из-за войн, финансового кризиса и эпидемий, в том числе из-за пандемии COVID-19 – в 2020-м и 2021 годах.

Подают на фестивале исключительно пиво, сваренное в Мюнхене в соответствии с законом о чистоте пива XV века, – в этом году его цена выросла на 4,2% и достигла €13,75 за литр. Веселью это, впрочем, не помешало: гости выпили 6,5 млн литров пива – некоторые под влиянием трендов из соцсетей глотали пенный напиток прямо из собственной обуви.

В сети также распространилось видео с танцами посетителей фестиваля под песню Moskau группы Dschinghis Khan, а одна пара настолько прониклась атмосферой фестиваля, что устроила в пивном шатре крещение своего 14-месячного сына. Не обошлось и без скандалов: нескольким гостям могут пожизненно запретить вход на фестиваль за демонстрацию нацистского приветствия, руководство фестиваля уже подало на них жалобу.

Кадры с закрытия фестиваля – в фоторепортаже «Газеты.Ru».