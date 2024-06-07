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Политика

Военная операция на Украине, день 835-й

Онлайн-трансляция специальной военной операции на Украине — 835-й день

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Александр Река/ТАСС
Средства ПВО за ночь уничтожили и перехватили 28 БПЛА над Крымом, Азовским морем, Кубанью, Белгородской и Ростовской областями. Президент США Джо Байден сегодня встретится с Владимиром Зеленским во Франции. Еврокомиссия намерена рекомендовать начать переговоры с Украиной о вступлении в ЕС в этом месяце, пишет FT. La Nacion сообщает, что президент Аргентины Хавьер Милей не поедет на саммит в Швейцарии. «Газета.Ru» ведет хронику событий.
Трансляция
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9:07

Байден не поддержал идею Макрона об отправке западных инструкторов на Украину, пишет Politico.

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Эммануэль Макрон и Джо Байден

Elizabeth Frantz/Reuters
8:59

Президент Колумбии Густаво Петро планирует поехать в Швейцарию для участия в конференции по Украине — радиостанция BluRadio

8:53

Сотрудники территориального центра комплектования на Украине сталкиваются с враждебностью со стороны гражданского населения и эмоциональными трудностями в ходе работы, сообщила газета Guardian.

8:45

8:34

Воздушная тревога объявлена в Полтавской, Харьковской, Днепропетровской, Кировоградской областях Украины — онлайн-карта

8:26

Мексика отказалась направлять своего представителя на швейцарский саммит по урегулированию конфликта на Украине, заявили «Известиям» в посольстве этой страны. Аналогичное решение приняло Никарагуа.

8:22

Президент США Джо Байден сегодня встретится с Владимиром Зеленским во Франции, сообщил Белый дом.

8:20

Еврокомиссия намерена рекомендовать начать в этом месяце переговоры с Украиной о вступлении в ЕС, сообщила Financial Times со ссылкой на источники.

8:17

Президент Аргентины Хавьер Милей примет участие в саммите G7, но не поедет на конференцию по Украине в Швейцарии, сообщила газета La Nacion.

8:15

8:12

Власти США могут выделить дополнительную военную помощь Украине в размере около $225 млн, сообщило со ссылкой на источники агентство Associated Press.

8:10

Президент США Джо Байден признал, что решение разрешить ВСУ удары американским оружием по целям на территории России «теоретически может» втянуть Запад в конфликт, однако назвал такое развитие событий маловероятным.

8:08

Средства ПВО уничтожили и перехватили 28 БПЛА над Крымом, Азовским морем, Кубанью, Белгородской и Ростовской областями — Минобороны РФ

8:05

Издание «Общественное» сообщило, что ночью взрывы произошли в Хмельницкой области Украины.

8:03

Взрывы ночью произошли в Одессе, сообщил мэр города Геннадий Труханов.

8:01

Здравствуйте, дорогие читатели! Сегодня 835-й день военной операции на Украине. «Газета.Ru» продолжает онлайн о боевых действиях и связанных с ними событиях в России и мире.

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