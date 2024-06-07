Военная операция на Украине, день 835-й

Средства ПВО за ночь уничтожили и перехватили 28 БПЛА над Крымом, Азовским морем, Кубанью, Белгородской и Ростовской областями. Президент США Джо Байден сегодня встретится с Владимиром Зеленским во Франции. Еврокомиссия намерена рекомендовать начать переговоры с Украиной о вступлении в ЕС в этом месяце, пишет FT. La Nacion сообщает, что президент Аргентины Хавьер Милей не поедет на саммит в Швейцарии. «Газета.Ru» ведет хронику событий.