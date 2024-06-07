Военная операция на Украине, день 835-й

Байден не поддержал идею Макрона об отправке западных инструкторов на Украину, пишет Politico.
Эммануэль Макрон и Джо БайденElizabeth Frantz/Reuters
Президент Колумбии Густаво Петро планирует поехать в Швейцарию для участия в конференции по Украине — радиостанция BluRadio
Сотрудники территориального центра комплектования на Украине сталкиваются с враждебностью со стороны гражданского населения и эмоциональными трудностями в ходе работы, сообщила газета Guardian.
Воздушная тревога объявлена в Полтавской, Харьковской, Днепропетровской, Кировоградской областях Украины — онлайн-карта
Мексика отказалась направлять своего представителя на швейцарский саммит по урегулированию конфликта на Украине, заявили «Известиям» в посольстве этой страны. Аналогичное решение приняло Никарагуа.
Президент США Джо Байден сегодня встретится с Владимиром Зеленским во Франции, сообщил Белый дом.
Еврокомиссия намерена рекомендовать начать в этом месяце переговоры с Украиной о вступлении в ЕС, сообщила Financial Times со ссылкой на источники.
Президент Аргентины Хавьер Милей примет участие в саммите G7, но не поедет на конференцию по Украине в Швейцарии, сообщила газета La Nacion.
Власти США могут выделить дополнительную военную помощь Украине в размере около $225 млн, сообщило со ссылкой на источники агентство Associated Press.
Президент США Джо Байден признал, что решение разрешить ВСУ удары американским оружием по целям на территории России «теоретически может» втянуть Запад в конфликт, однако назвал такое развитие событий маловероятным.
Средства ПВО уничтожили и перехватили 28 БПЛА над Крымом, Азовским морем, Кубанью, Белгородской и Ростовской областями — Минобороны РФ