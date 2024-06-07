В Тюмени впервые пройдет фестиваль спорта IRONSTAR TYUMEN 2024

В Тюмени 15 и 16 июня впервые пройдет масштабный фестиваль спорта IRONSTAR TYUMEN 2024. Участники будут соревноваться в триатлоне на дистанциях 113 и OLYMPIC, заплывах на открытой воде, а также в женских и детских забегах, передает пресс-служба фестиваля.

«В этом году в календаре спортивных фестивалей IRONSTAR мы зажигаем очередную звезду — сибирский город Тюмень. Локация позволит спортсменам открыть для себя новое спортивное направление, познакомиться с богатой историей города, насладиться красотами этого региона и испытать себя на новой трассе», — рассказал генеральный директор IRONSTAR Владимир Шейкин.

Соревнования откроются триатлонной гонкой на «полужелезную» дистанцию — 113. Участникам предстоит преодолеть поочередно преодолеть 1,7 км плавания, 90 км велогонки и 20 км бега – всего 113 км. Вторыми на старт выйдут участники гонки на «олимпийской» дистанции. Триатлетов ждут 1,7 км во время плавательного этапа, 40 км велогонки и 10 км в рамках забега.

Во второй соревновательный день состоится заплыв на открытой воде SWIMSTAR ONE MILE TYUMEN 2024. Участники попробуют себя в заплыве на «тюменскую» милю — 1700 м.

Фестиваль продолжит женский забег IRONLADY. Девушки пробегут 5 км. Завершением спортивного уик-энда станет детский забег STARKIDS. Дети от 0 до 6 лет пробегут 500м. В возрастной группе от 7 до 12 лет будет забег на 1000 м. Всех участников будут ждать медали финишеров.

Ранее в Москве прошел фестиваль спорта ЛИГА ТРИАТЛОНА & IRONSTAR МОСКВА ЛУЖНИКИ 2024.