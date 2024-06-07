Как приготовить майонез в домашних условиях: ингредиенты и рецепты Рецепты домашнего майонеза: от классического до веганского

Майонез — один из самых доступных магазинных соусов. Но приготовить его довольно несложно и в домашних условиях — так можно получить более полезный продукт из качественных ингредиентов без консервантов, ароматизаторов и других добавок. Лучшие рецепты домашнего майонеза собрала «Газета.Ru».

Чем домашний майонез лучше покупного

Едва ли в мире существует соус, настолько же демонизированный, как майонез. В России его название стало практически синонимом вредной еды. Да, соус действительно довольно калорийный, но это еще не делает его абсолютным кулинарным злом.

Если приготовить домашний майонез самостоятельно, он получится полезнее и, возможно, даже вкуснее, чем покупной. Во-первых, нем не будет консервантов, загустителей, ароматизаторов, усилителей вкуса и других добавок. Во-вторых, вы сами будете выбирать ингредиенты и контролировать их качество. Наконец, исключив некоторые пункты рецепта, можно получить менее калорийный соус.

Основные ингредиенты для домашнего майонеза

Майонез — это классический эмульсионный соус, который создается путем тщательного смешивания ингредиентов до получения густой, кремообразной текстуры, объяснил «Газете.Ru» ресторатор Гарик Мирзоян. Он также перечислил основные компоненты этого соуса.

Яичные желтки

Яичные желтки содержат лецитин — природный эмульгатор, который помогает связать воду и масло. Благодаря этому получается создать гладкую текстуру майонеза. Желтки также придают ему насыщенный желтый цвет. Можно использовать не только куриные яйца, но и перепелиные.

Растительное масло

Масло — основной ингредиент майонеза, который определяет его консистенцию. Чаще всего используют рафинированное подсолнечное или оливковое масло из-за их нейтрального вкуса.

Уксус или лимонный сок

Эти ингредиенты придают необходимую кислотность майонезу, которая раскрывает нотки масла и улучшает вкусовые качества. Уксус может быть винным, яблочным или обычным столовым, а лимонный сок впрыскивают для дополнительного аромата.

Соль, сахар и горчица

Соль и сахар важны для усиления вкуса всех компонентов майонеза и необходимы в кулинарии для баланса сладости и кислотности. Горчицу добавляют для улучшения вкуса и как дополнительный эмульгатор, способствующий стабильности соуса. Горчица также придает легкую остроту и яркость аромата.

Майонез может также включать другие ингредиенты в зависимости от рецептуры или предпочтений. Например, чеснок добавляют для создания айоли — популярного варианта майонеза. Дополнительно для усиления вкуса иногда вводят белый перец и мелко нарезанные травы.

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Секреты приготовления домашнего майонеза

Температура ингредиентов. Все ингредиенты должны быть примерно одной температуры (желательно комнатной). Это помогает обеспечить равномерное смешивание и стабильность эмульсии.

Постепенное добавление масла. Очень важно медленно добавлять масло, начиная с нескольких капель и постепенно увеличивая скорость до тонкой струйки. Это позволяет желткам полностью абсорбировать масло, чтобы соус был гладким.

Использование блендера или миксера. Хотя майонез можно взбивать вручную, использование электрического блендера или миксера значительно облегчает процесс и способствует получению более гладкой и однородной текстуры.

Правильное соотношение масла и желтков. Обычно на один яичный желток приходится около 150-200 мл масла. Если масла слишком много, майонез может стать слишком густым или расщепиться на мелкие кусочки.

Аккуратное использование уксуса или лимонного сока. Кислота необходима для вкуса и стабилизации соуса, но ее избыток может разрушить эмульсию. Добавляйте уксус или лимонный сок медленно и осторожно, определяя густоту.

Классический домашний майонез

Ингредиенты:

один большой яичный желток (комнатной температуры);

одна чайная ложка горчицы (желательно дижонской);

одна столовая ложка лимонного сока или белого винного уксуса;

150-200 мл растительного масла (например, подсолнечного или оливкового);

соль и белый перец по вкусу.

Способ приготовления:

Поместите яичный желток, горчицу, лимонный сок (или уксус), соль и перец в чашу блендера или глубокую миску, если взбиваете вручную. Начните перемешивать ингредиенты на низкой скорости блендера или вручную венчиком, чтобы они хорошо соединились.

Медленно добавляйте масло, сначала по капле, а затем тонкой струйкой, продолжая взбивать. Очень важно добавлять масло медленно, чтобы майонез не расслоился. Вливайте масло, пока смесь не станет густой и кремообразной. Если майонез получается слишком густым, можно добавить немного теплой воды для разжижения.

Попробуйте майонез и при необходимости добавьте дополнительно лимонный сок, соль или перец для корректировки вкуса. Переложите майонез в стерилизованную банку с крышкой и храните в холодильнике. Используйте его в течение трех–пяти дней.

Из такого количества ингредиентов получится примерно 200-250 мл майонеза. В рецепт можно добавить чеснок, чтобы получился айоли, или травы для получения зеленого майонеза.

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Домашний майонез без яиц

Ингредиенты:

100 мл молока;

200-250 мл растительного масла;

чайная ложка сахара;

две чайные ложки соли;

одна чайная ложка горчицы;

две чайные ложки лимонного сока.

Способ приготовления:

Возьмите глубокую миску и налейте в нее молоко. Начните взбивать молоко до появления пузырьков, используя погружной блендер или венчик.

Постепенно вливайте растительное масло, не прекращая взбивать. Смешивайте масло с другими компонентами маленькими порциями до тех пор, пока майонез не станет желаемой густоты.

Когда майонез достигнет нужной консистенции, введите в него щепотку сахара, добавьте соль и горчицу. Перемешайте все ингредиенты.

Затем влейте лимонный сок и еще раз хорошо все взбейте, чтобы ингредиенты полностью соединились. Готовый майонез можно использовать сразу же, либо переложить в контейнер с крышкой и хранить в холодильнике.

Домашний майонез с творогом

Ингредиенты:

три столовые ложки творога;

три–четыре столовые ложки кефира (можно заменить натуральным йогуртом);

два средних яйца;

одна чайная ложка лимонного сока;

одна чайная ложка горчицы;

соль и перец по вкусу.

Способ приготовления:

Отварите яйца вкрутую. Затем дайте им остыть. Очистите их и аккуратно отделите желтки от белков. Белки в этом рецепте вам не понадобятся, поэтому можно использовать их для других блюд.

В миске разомните желтки с горчицей и щепоткой соли до однородности. Добавьте лимонный сок и перемешайте. Введите в смесь творог и кефир. Взбейте все ингредиенты погружным блендером до получения гладкой и однородной консистенции.

Попробуйте майонез и, при необходимости, добавьте еще соли, лимонного сока или немного перца, исходя из личных вкусовых предпочтений. Переложите готовый майонез в чистую посуду с крышкой и храните в холодильнике. Съешьте его в течение трех суток.

Веганский домашний майонез

Ингредиенты:

90-100 г аквафабы (вязкая жидкость, которая получается в результате отваривания нута или фасоли);

одна чайная ложка сахара;

½ чайной ложки соли;

две чайные ложки горчицы;

одна столовая ложка лимонного сока;

200 мл растительного масла.

Способ приготовления:

Возьмите высокий стакан или узкую мерную кружку и налейте в нее аквафабу. Добавьте к ней сахар, соль, горчицу и лимонный сок. Используйте погружной блендер для взбивания ингредиентов.

Начните измельчать продукты, перемещая блендер вверх и вниз для равномерного смешивания. Продолжайте делать это примерно минуту — до тех пор, пока смесь не станет светлее и не увеличится в объеме.

Не прекращая взбивать, влейте растительное масло тонкой струйкой. Это важно для формирования однородной и густой текстуры майонеза. Работайте блендером, пока не используете все масло по рецепту и майонез не приобретет густую консистенцию.

Готовый майонез переложите в чистую и закрывающуюся крышкой емкость и храните в холодильнике. Лучше израсходовать соус в течение двух дней.

Японский домашний майонез с рисовым уксусом

Ингредиенты:

одно среднее яйцо;

одна чайная ложка сахара;

две чайные ложки рисового уксуса;

одна чайная ложка соли;

150 мл растительного масла;

½ чайной ложки дижонской горчицы (по желанию).

Способ приготовления: