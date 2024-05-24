Россиянам помогут искать новостройки по размеру ипотечного платежа

Сервис по поиску квартир Яндекс Недвижимость представил усовершенствованный поиск по новостройкам, добавив фильтр «Платеж по ипотеке» для поиска подходящей квартиры, сообщили в пресс-службе компании.

Теперь для того, чтобы подобрать квартиру по бюджету, достаточно указать в фильтре «Платеж по ипотеке» комфортную сумму ежемесячного платежа и отметить другие параметры — количество комнат, метраж, район и т.д.

На основе заданных условий пользователь получит список новостроек и ипотечных программ от банков. Если пользователь может претендовать на льготную ипотеку, это также можно учесть в расчете. Минимальная сумма ежемесячного платежа появится в карточке объекта вместе с суммой ипотечного кредита и сроком его погашения.

Как пояснил руководитель продукта Яндекс Недвижимость Алексей Широков, из-за изменений условий льготного ипотечного кредитования, многие пользователи могут не видеть всего спектра своих возможностей по приобретению недвижимости и откладывать это важное решение.

«С помощью фильтра по ежемесячному платежу и льготным ипотекам можно существенно расширить выбор доступных для покупки вариантов квартир и улучшить качество жизни», — сказал он.

В компании напомнили, что ипотеку также можно рассчитать в отдельном разделе «Ипотека», отталкиваясь от максимальной суммы кредита и размера первоначального взноса. В этом случае пользователю также будет представлен широкий список банков и их ипотечных программ.

Кроме того, сервис предлагает функцию подбора новостроек с учетом ипотечных возможностей. Под индивидуальный запрос эксперты Яндекс Недвижимости бесплатно сформируют список подходящих предложений с учетом заданных клиентом параметров, актуальных ипотечных ставок, специальных предложений от застройщиков и комфортного для пользователя ежемесячного платежа по ипотеке.