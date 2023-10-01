«Важно в нашей жизни чувство юмора». Умер актер Виталий Коняев

Советский и российский актер, народный артист России Виталий Коняев умер в возрасте 86 лет. Об этом сообщается на официальном сайте Малого театра. Причина смерти не раскрывается.

Коняев родился 11 мая 1938 года в Кронштадте. Его отец был военным моряком, Героем Советского Союза, мама — домохозяйкой. Родители, а в особенности отец, мечтали, что их сын станет морским офицером. Сам Виталий Анатольевич тоже грезил морем, однако подростком он увидел фильм «Человек в футляре», после просмотра которого тоже решил стать актером. Он записался в театральный кружок, после школы поехал в Москву и поступил, несмотря на огромный конкурс, в театральное училище им. Щепкина, которое закончил в 1958 году.

Тогда же он перешел в Малый театр, где проработал до конца жизни. Более всего известен по ролям в картинах «Песнь о Кольцове», «Чистое небо», «Щит и меч» и «Тишина». Также у Коняева обширный педагогический опыт: в стенах «Щепки» он преподавал актерское мастерство и фехтование, работал на факультете искусств МГУ и учил студентов актерскому мастерству в Международном Славянском институте.

В одном из интервью Коняев признался, что его жизнь сложилась безумно интересно. Он объездил почти весь мир, встречался с удивительными людьми: с Федерико Феллини, Ивом Монтаном, Симоной Синьоре. На вопрос корреспондента, в чем секрет творческого долголетия и как ему в преклонном возрасте удается сохранять хорошую физическую форму и хорошее настроение, Коняев ответил: «Рецепт прост. Если я чувствую, что кому-то могу чем-то помочь, я делаю все возможное. И еще важно в нашей жизни чувство юмора. Если бы его не было, не знаю, что бы я делал. Пытаюсь радоваться жизни и каждое утро просыпаться с улыбкой».