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Не только Серсея Ланнистер: где еще снималась Лина Хиди

Британской актрисе Лине Хиди исполнилось 50 лет

Маленькая Лина хотела стать парикмахером. Но вмешалась судьба – на школьной постановке ее заметил агент по кастингу фильма Стивена Джилленхала «У воды». Первая же картина принесла 17-летней Лине не только опыт, но и известность.

И дальше карьера шла в гору, она получала все более значимые роли. Хиди сыграла в «Книге джунглей» Стивена Соммерса, «Онегине» Марты Файнс, «Братья Гримм» Терри Гиллиама… Судьбоносной же стала роль жестокой королевы Серсеи Ланнистер, которая досталась Хиди в 45 лет.

«Сниматься в таких проектах, как «Игра престолов», — по большей степени потрясающее событие, говорила Хиди в интервью «Газете.Ru». — В актерстве есть такая штука: ты можешь быть самым талантливым среди всех кандидатов, но, если у тебя нет достойного резюме, тебя, скорее всего, не будут даже слушать. Так что «Игра престолов», безусловно, помогла мне быть услышанной в других проектах».

Хиди – вегетарианка. У нее есть несколько татуировок. Актриса любит бокс и йогу. Она воспитывает сына и дочь, родившихся от разных мужчин. У Хиди есть амбиции стать режиссером.

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