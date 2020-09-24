Путин назвал прошедшие выборы высококонкурентными

Президент РФ Владимир Путин заявил, что в Единый день голосования выборы в российских регионах прошли с высоким уровнем конкуренции, наблюдатели зафиксировали снижение числа жалоб по сравнению с прошлым годом. Об этом сообщает ТАСС.

«Отмечу, что выборы прошли с высоким уровнем конкуренции, был представлен самый широкий спектр партий, кандидатов, при этом Центральная избирательная комиссия, общественные наблюдатели зафиксировали снижение числа жалоб и нарушений по сравнению с выборами прошлого года», — сказал он.

Ранее в России завершился единый день голосования. Наибольший интерес вызвали кампании в 20 регионах, в которых избирались главы субъектов федерации. По предварительным данным, всем действующим руководителям и врио удается подтвердить свои полномочия.

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