Глава РФПИ, спецпредставитель президента РФ Кирилл Дмитриев заявил, что ненависть ослепляет разжигателя войны главу МИД Польши Радослава Сикорского и не позволяет ему видеть реальность.
Глава МИД Польши Радослав Сикорский потребовал отключить Starlink в зоне СВО, чтобы его не использовала Россия, и получил ответ от Илона Маска.
«Этот слюнявый идиот даже не понимает, что Starlink — это основа военной связи Украины», — написал Маск.
В прошлом году страны G7 выдали Киеву кредит на $37,9 млрд за счет доходов от российских активов, следует из расчетов РИА Новости.
Военные отражают атаку ВСУ в Севастополе, работает ПВО, предварительно, сбиты две воздушные цели над акваторией моря, сообщил губернатор города Михаил Развожаев.
Reuters: США не называют, что должно быть в мирном соглашении по Украине, и предположение о том, что Вашингтон пытается принудить Киев к территориальным уступкам России, «вводит в заблуждение».
Военные группы «Запад» уничтожили высотные разведывательные беспилотные летательные аппараты противника самолетного типа в Харьковской области, сообщили в Минобороны России.
Расчет 152-мм гаубицы «Мста-Б» группировки войск «Днепр» уничтожил опорный пункт ВСУ с личным составом в районе Орехова Запорожской области.
🔴 Минобороны: средствами ПВО перехвачены и уничтожены 75 украинских БПЛА
• 24 БПЛА – над территорией Краснодарского края,
• 23 БПЛА – над территорией Республики Крым,
• 6 БПЛА – над акваторией Черного моря,
• 5 БПЛА – над территорией Белгородской области,
• 4 БПЛА – над территорией Астраханской области,
• 3 БПЛА – над территорией Курской области
• 3 БПЛА – над акваторией Азовского моря,
• 2 БПЛА – над территорией Воронежской области,
• 2 БПЛА – над территорией Брянской области,
• 1 БПЛА – над территорией Ростовской области,
• 1 БПЛА – над территорией Тамбовской области,
• 1 БПЛА – над территорией Волгоградской области.
