Над Россией уничтожены 75 украинских БПЛА. Военная операция, день 1435-й

9:49

Глава МИД Польши Радослав Сикорский потребовал отключить Starlink в зоне СВО, чтобы его не использовала Россия, и получил ответ от Илона Маска.

«Этот слюнявый идиот даже не понимает, что Starlink — это основа военной связи Украины», — написал Маск.