Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Переговоры о мире на Украине
Политика

Над Россией уничтожены 75 украинских БПЛА. Военная операция, день 1435-й

Онлайн-трансляция специальной военной операции на Украине — 1435-й день
Эрик Романенко/ТАСС

Силы противовоздушной обороны уничтожили 75 беспилотников ВСУ над российской территорией, сообщили в Минобороны. Из них 24 аппарата уничтожили в Краснодарском крае, 23 БПЛА — над территорией республики Крым. Войска беспилотных систем группировки «Запад» уничтожили высотные разведывательные БПЛА в Харьковской области. Расчет 152-мм гаубицы «Мста-Б» группировки войск «Днепр» уничтожил опорный пункт ВСУ с личным составом в районе Орехова Запорожской области. «Газета.Ru» ведет хронику событий.

Трансляция
Автообновление
10:11

Глава РФПИ, спецпредставитель президента РФ Кирилл Дмитриев заявил, что ненависть ослепляет разжигателя войны главу МИД Польши Радослава Сикорского и не позволяет ему видеть реальность.

9:49

Глава МИД Польши Радослав Сикорский потребовал отключить Starlink в зоне СВО, чтобы его не использовала Россия, и получил ответ от Илона Маска.

«Этот слюнявый идиот даже не понимает, что Starlink — это основа военной связи Украины», — написал Маск.

9:28

🔴 Минобороны: дежурными средствами ПВО уничтожены три украинских БПЛА

▪️ два БПЛА – над территорией Астраханской области,
▪️ один БПЛА – над территорией Краснодарского края.

9:18

В прошлом году страны G7 выдали Киеву кредит на $37,9 млрд за счет доходов от российских активов, следует из расчетов РИА Новости.

9:02

Военные отражают атаку ВСУ в Севастополе, работает ПВО, предварительно, сбиты две воздушные цели над акваторией моря, сообщил губернатор города Михаил Развожаев.

8:48

Reuters: США не называют, что должно быть в мирном соглашении по Украине, и предположение о том, что Вашингтон пытается принудить Киев к территориальным уступкам России, «вводит в заблуждение».

8:28

Военные группы «Запад» уничтожили высотные разведывательные беспилотные летательные аппараты противника самолетного типа в Харьковской области, сообщили в Минобороны России.

8:15

Расчет 152-мм гаубицы «Мста-Б» группировки войск «Днепр» уничтожил опорный пункт ВСУ с личным составом в районе Орехова Запорожской области.

8:05

🔴 Минобороны: средствами ПВО перехвачены и уничтожены 75 украинских БПЛА

• 24 БПЛА – над территорией Краснодарского края,
• 23 БПЛА – над территорией Республики Крым,
• 6 БПЛА – над акваторией Черного моря,
• 5 БПЛА – над территорией Белгородской области,
• 4 БПЛА – над территорией Астраханской области,
• 3 БПЛА – над территорией Курской области
• 3 БПЛА – над акваторией Азовского моря,
• 2 БПЛА – над территорией Воронежской области,
• 2 БПЛА – над территорией Брянской области,
• 1 БПЛА – над территорией Ростовской области,
• 1 БПЛА – над территорией Тамбовской области,
• 1 БПЛА – над территорией Волгоградской области.

8:00

Сегодня 1435-й день военной операции на Украине. «Газета.Ru» продолжает вести онлайн-трансляцию о боевых действиях и связанных с ними событиях в России и мире.
 
Теперь вы знаете
Блокировка Telegram: пугалка или будущее? Как в РФ ограничивают мессенджер и могут ли запретить совсем
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!