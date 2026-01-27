Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Переговоры о мире на УкраинеПритязания США на Гренландию
Фото

Снежный циклон в Москве: оранжевый уровень опасности и транспортный коллапс

В Казани выбрали «Мисс Татарстан»
От рабочих до генсеков: какими были советские дачники
Стройотряды и поездки "на картошку". Как студенты жили в СССР
"Все, что в жизни есть у меня". 80 лет со дня рождения Вячеслава Добрынина

Москву накрыл сильный снегопад. «Роскосмос» накануне опубликовал сделанный спутником снимок западного снежного циклона, приближавшегося к столице.

Гидрометцентр объявил в столице оранжевый уровень погодной опасности. В метеослужбе предупредили, что снегопад может затянуться на двое суток: осадки, по прогнозу синоптиков, сохранятся как минимум до четверга, 29 января.

Снегопад вызвал перебои в работе общественного транспорта, парализовал дорожное движение и работу аэропортов.

Из-за непогоды аэропорт Шереметьево временно прекратил прием самолетов.

В московской мэрии рассказали, что сложные погодные условия резко ухудшили ситуацию на дорогах — поездки на автомобилях стали дольше в среднем на 40–50 минут. По информации городских служб, серьезные заторы образовались сразу на нескольких участках МКАД. Движение осложнено на внутренней и внешней сторонах кольцевой дороги в районе Волоколамского шоссе, а также на внешнем участке вблизи Бесединского шоссе.

Последствия прихода снежного циклона в столицу — в фотогалерее «Газеты.Ru».
 
Теперь вы знаете
В России массово закрываются бренды одежды и модные магазины. Что пошло не так?
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!