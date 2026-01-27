Снежный циклон в Москве: оранжевый уровень опасности и транспортный коллапс

Москву накрыл сильный снегопад. «Роскосмос» накануне опубликовал сделанный спутником снимок западного снежного циклона, приближавшегося к столице.

Гидрометцентр объявил в столице оранжевый уровень погодной опасности. В метеослужбе предупредили, что снегопад может затянуться на двое суток: осадки, по прогнозу синоптиков, сохранятся как минимум до четверга, 29 января.

Снегопад вызвал перебои в работе общественного транспорта, парализовал дорожное движение и работу аэропортов.

Из-за непогоды аэропорт Шереметьево временно прекратил прием самолетов.

В московской мэрии рассказали, что сложные погодные условия резко ухудшили ситуацию на дорогах — поездки на автомобилях стали дольше в среднем на 40–50 минут. По информации городских служб, серьезные заторы образовались сразу на нескольких участках МКАД. Движение осложнено на внутренней и внешней сторонах кольцевой дороги в районе Волоколамского шоссе, а также на внешнем участке вблизи Бесединского шоссе.

Последствия прихода снежного циклона в столицу — в фотогалерее «Газеты.Ru».