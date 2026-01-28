Размер шрифта
На Украине объяснили, почему над Киевом не сбивают разведывательные дроны

Бескрестнов: несбитые российские дроны — не всегда вина ПВО
MaxxjaNe/Shutterstock/FOTODOM

Специалист по системам радиоэлектронной борьбы и связи, советник министра обороны Украины Сергей Бескрестнов объяснил, почему над Киевом не сбивают разведывательные дроны Вооруженных сил России. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

Чиновник предупредил, что это не всегда вина расчетов противовоздушной обороны (ПВО).

«Враг хитрый и использует нестандартные подходы для таких показательных полетов над столицей... Будем ему отвечать также нестандартно и технологически», — сказал Бескрестнов.

Он добавил, что именно над этим вопросом его команда будет работать с заместителем командующего воздушных сил Украины Павлом Елизаровым (признан в РФ иностранным агентом).

Накануне военный эксперт Александр Храмчихин рассказал «Газете.Ru», что разведывательный беспилотник, замеченный днем ранее в небе над Киевом, мог искать военные объекты в рамках города, которые были замаскированы под гражданские сооружения. В условиях СВО такая информация крайне важна, она должна поступать «постоянно со всей территории противника», отметил эксперт.

Ранее Путин заявил, что Россию просят прекратить удары по инфраструктуре Украины.
 
