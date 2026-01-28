Мужчина упал со снегохода в Подмосковье и раскрошил себе лицо

SHOT: в Подмосковье мужчина раскрошил себе лицо, упав со снегохода

В Подмосковье 44-летний мужчина упал со снегохода и раскрошил себе все лицо. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT.

Инцидент произошел в городе Жуковском, когда мужчина катался на снегоходе. В какой-то момент он неудачно упал и получил множественные переломы костей лица — повреждены оказались лоб, носовые пазухи и челюсть.

Для спасения жизни пациента бригада челюстно-лицевых хирургов и нейрохирургов провела ему сложную операцию, которая длилась семь часов. Медики удалили обломки лобной кости и другие поврежденные ткани, а затем восстановили структуры лица и зафиксировали их титановыми мини-пластинами.

Мужчину спасли, после первичной реабилитации его выписали из больницы. Теперь ему предстоит длительное восстановление.

Ранее в Приморье ребенок сломал позвоночник, катаясь на снегокате.