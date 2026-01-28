Врач-психиатр оценил признаки болезни Альцгеймера у Трампа

Президент США Дональд Трамп «максимально далек» от болезни Альцгеймера, никаких видимых признаков расстройств у него не наблюдается. Об этом «Газете.Ru» заявил врач-психиатр, нарколог Василий Шуров.

До этого племянница Трампа Мэри заявила, что у него может быть болезнь Альцгеймера.

«Я бы мог посоветовать племяннице Трампа не играть психиатра. В Америке был предыдущий президент (Джо Байден. – «Газета.Ru») с болезнью Альцгеймера: полностью недееспособный, дезориентированный, который в отпуске был по времени больше, чем работал. И Трамп, который везде успевает. Огромные перелеты, пресс-конференции», — заявил врач.

Шуров отметил, что Трамп – нарцисс и эпатажник, который любит внимание, а также «иногда странные вещи говорит», однако «он максимально далек от Альцгеймера».

Психиатр напомнил, что болезнь Альцгеймера – это нейрокогнитивное расстройство, которое связано с возрастом.

«Раньше называлась деменция, еще раньше – старческий маразм, когда у человека нарушается память, он дезориентирован, ему трудно ходить, трудно говорить, он все забывает. В конце становится полным бытовым инвалидом, которому требуется уход», — отметил Шуров.

Комментируя сообщение газеты Politicо о том, что премьер Словакии Роберт Фицо якобы заявил об «опасном психологическом состоянии» Трампа после встречи с ним в Мар-а-Лаго, Шуров заметил, что это может быть дискредитацией президента США и словацкого лидера со стороны Европы.

«Почему бы его не дискредитировать? Они уже не знают, что с бедным Фицо сделать: и стреляли в него, и блокировали, и деньги не выделяли», — подытожил собеседник.

Газета Politico писала со ссылкой на дипломатов Европы, что Фицо в кулуарах саммита в Брюсселе 22 января выразил беспокойство в связи с психологическим состоянием президента США.

Ранее Трамп заявил, что блестяще сдал три теста на когнитивные способности.