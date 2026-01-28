Бывший вице-губернатор Петербурга возглавил медцентр Малышевой

Бывший вице-губернатор Санкт-Петербурга по здравоохранению Константин Звоник стал главой медицинского центра телеведущей Елены Малышевой. Об этом сообщает петербургский новостной портал 78.ru со ссылкой на данные из ЕГРЮЛ.

По информации журналистов, бывший чиновник занимает пост генерального директора ООО «Медицинский центр Елены Малышевой» с 10 ноября 2025 года, кроме того, он руководит АНО ДПО «Образовательный центр Елены Малышевой» с 24 ноября 2025 года, где телеведущая является конечным бенефициаром.

Звоник также зарегистрировался как индивидуальный предприниматель (ИП) в Москве. Среди видов деятельности его ИП являются разработка ПО, IT-услуги, финансовые и юридические услуги, управление недвижимостью, реклама и образование, уточняет 78.ru.

Отмечается, что журналистам не удалось получить комментарий от Звоника. Малышева также отказалась прокомментировать ситуацию.

Малышева открыла московскую клинику еще в 2012 году. Консультация врача-хирурга здесь обойдется в 5,5 тысяч рублей, а ЭКГ с расшифровкой стоит 3,5 тысячи рублей, операции — от 20 до 670 тысяч рублей.

Звоник стал вице-губернатором в начале февраля 2025 года и проработал в этой должности чуть более четырех месяцев — губернатор Петербурга Александр Беглов уволил его в августе этого же года.

Ранее сообщалось, что Малышева заработала полмиллиарда на своем медцентре.