До рекорда Гретцки 20 заброшенных шайб: Овечкин отличился в игре с «Сиэтлом»

Очередной провал «Вашингтона»

К матчу против «Сиэтла» «Вашингтон» подходил не в самом лучшем настроении. Команда проиграла шесть матчей из семи и вылетела из зоны плей-офф. У «Сиэтла» ситуация была чуть лучше: «Кракен» уступили в пяти матчах, в двух матчах удалось победить.

Игра с соперником, у которого также есть проблемы, внушала оптимизм болельщикам «Вашингтона».

В первом периоде обошлось без заброшенных шайб, несмотря на то, что хоккеисты «Сиэтла» нанесли в три раза больше бросков по воротам Логана Томпсона. «Вашингтон» же в стартовом периоде не создал ни одного опасного момента. Казалось, что во втором периоде «столичные» возьмутся за голову и начнут угрожать воротам Филиппа Грубауэра.

Второй период начался с большинства «Сиэтла». Еще до перерыва был удален игрок «Вашингтона» Этен Фрэнк. Хозяева площадки за 15 секунд до конца большинства забросили первую шайбу в матче. Стало понятно, что теперь «Вашингтону» придется не просто отбиваться, но и пытаться создавать моменты у чужих ворот. Впрочем, кошмар «Вашингтона» на этом не закончился: Джаред Макканн и Джордан Эберле забросили до второго перерыва еще по шайбе, сделав счет 3:0.

Третий период мог с самого начала превратиться в формальность, когда Макканн забросил четвертую шайбу своей команды, но взятие ворот было отменено из-за опасной игры высоко поднятой клюшкой.

После этого «Вашингтон» сразу сократил отставание в счете до двух шайб. Овечкин в большинстве отправил шайбу в сетку. Болельщики «столичных» получили надежду на спасение, но их мечтам не суждено было сбыться.

В конце игры Райкер Эванс и Мэтти Бенирс забросили по шайбе в ворота «Вашингтона» и установили окончательный счет матча. «Вашингтон» уступил, пропустив пять шайб.

Теперь в турнирной таблице Восточной конференции «Вашингтон» занимает 12-е место, отставая от зоны плей-офф на четыре очка. «Сиэтл» в Западной конференции располагается на десятой строчке, но не попадает в плей-офф только по дополнительным показателям.

Овечкин все ближе к рекорду Гретцки

Овечкин после этого матча обновил свой снайперский рекорд, забросив 919 шайб в регулярных чемпионатах. Также Овечкин забросил 996-ю шайбу в НХЛ с учетом плей-офф. До рекорда Уэйна Гретцки по этому показателю Овечкину осталось забросить 20 шайб. Это достижение Овечкин может побить уже в текущем сезоне. У «Вашингтона» еще есть 28 матчей регулярного чемпионата. Игр достаточно, чтобы Овечкин наколотил два десятка шайб. Но к матчам регулярки еще может добавиться плей-офф, но для продления сезона «Вашингтону» нужно включаться уже сейчас.

Сам Овечкин после матча в интервью клубной пресс-службе отметил, что для него главное — не заброшенные шайбы.

«Думаю, все понимают, не важно, забью я или нет, если команда перестает играть. Это был важный гол, думаю, у нас был импульс, но мы просто не смогли его использовать», — сказал Овечкин.

В следующем матче регулярного чемпионата НХЛ «Вашингтон» сыграет на выезде против «Детройт Ред Уингз». Встреча состоится 30 января. Команды выйдут на лед в 3:30 по московскому времени. За всю свою карьеру в НХЛ Овечкин забросил в ворота «красных крыльев» 24 шайбы в регулярных чемпионатах, будем надеяться, что скоро мы станем свидетелями юбилейного гола Овечкина «Детройту».