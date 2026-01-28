«Запрос на толкование». Киргизия подала иск в суд ЕАЭС из-за полисов мигрантов в России

Киргизия попросила суд ЕАЭС разъяснить положение двух статей договора союза, которые касаются медицинского страхования трудовых мигрантов и членов их семей. В парламенте республики заявили, что Россия нарушает эти положения, отказывая в выдаче полисов ОМС неработающим членам семей мигрантов. Эксперт Никита Пыжиков пояснил, что требования Бишкека непоследовательны, так как в самой Киргизии неработающие граждане не имеют права на бесплатную медицинскую помощь. Подробности — в материале «Газеты.Ru».

Киргизия обратилась в суд Евразийского экономического союза (ЕАЭС) для получения разъяснений из-за отказа в оформлении полисов для трудовых мигрантов в России. Это стало известно из картотеки суда ЕАЭС.

« Запрос на толкование касается двух статей договора в рамках ЕАЭС , касающихся медицинского страхования трудовых мигрантов и членов их семей», — сообщил ТАСС источник в киргизском Фонде обязательного медицинского страхования (ФОМС).

По словам собеседника агентства, киргизская сторона полагает, что пункты договора о Евразийском экономическом союзе подразумевают оказание помощи всем гражданам стран — участниц ЕАЭС по линии обязательного медицинского страхования, однако на практике это положение не работает. В связи с этим Киргизия и обратилась в суд с просьбой конкретизировать данные положения.

Ранее 24.kg сообщил, что об обращении в суд ЕАЭС на заседании комитета парламента республики по труду, здравоохранению, делам женщин и социальным вопросам рассказал председатель Фонда обязательного медицинского страхования Киргизии Азамат Муканов. Издание со ссылкой на Муканова написало, что «Кыргызстан подал иск в суд».

« Российская сторона на сегодня нарушает ст. 96–97 данного соглашения, отказываясь выдавать ОМС членам семей трудовых мигрантов . КР Кыргызская Республика подала в суд ЕАЭС, он идет, решение будет вынесено через две недели», — отметил Муканов.

Его заместитель Санжарбек Исаев в комментарии РИА Новости сообщил, что вопрос предоставления медицинского страхования на территории Киргизии и РФ обсуждается на различных площадках, в частности и в ЕАЭС.

«С нашей стороны мы выполнили все обязательства по исполнению договора о ЕАЭС от 2014 года. По нашему мнению, некоторые положения норм этого договора не выполняются в полной мере российской стороной. Поэтому мы направили в суд наше письмо, чтобы суд уже дал пояснение, в полной мере ли мере выполняются обязательства российской стороны», — пояснил Исаев.

Зампред ФОМС Киргизии также уточнил, что заседание по этому вопросу уже состоялось на прошлой неделе, однако решение или разъяснение суда выходит не сразу. Сейчас Бишкек ожидает официального решения, после чего обсуждение в рамках ЕАЭС продолжится.

О чем идет речь?

По словам руководителя центра Института международной экономики и финансов Всероссийской академии внешней торговли (ВАВТ) Никиты Пыжикова, обращение Киргизии в суд ЕАЭС было вызвано различиями в системах медицинского обеспечения стран союза. В России, Казахстане и Киргизии действует ОМС в то время, как в Армении данная система только формируется и большинство граждан получают помощь платно.

Однако различия касаются не только принципов формирования систем, но и объема и уровня медицинской помощи. В договоре ЕАЭС эти вопросы детально не раскрыты — базовый документ подразумевает лишь предоставление бесплатной скорой и неотложной помощи. Остальные же аспекты ОМС регулируются на национальном уровне.

Что сказано в законе? Согласно п. 3 ст. 98 XXVI раздела договора ЕАЭС, социальное обеспечение (социальное страхование) (кроме пенсионного) трудящихся государств-членов и членов семей осуществляется на тех же условиях и в том же порядке, что и граждан государства трудоустройства. Однако ст. 10 закона РФ № 326-ФЗ об ОМС прямо говорит, что право на полис обязательного медицинского страхования закреплено за трудящимися гражданами ЕАЭС. При этом члены их семей не указаны как отдельная категория, если у них нет РВП или ВНЖ, поэтому им отказывают в ОМС.

Пыжиков назвал требование Бишкека о предоставлении полисов ОМС неработающим членам семей трудовых мигрантов непоследовательным. Он объяснил, что в Киргизии такие лица не могут претендовать на бесплатную медицинскую помощь по ОМС, за исключением отдельных случаев. Для получения помощи они должны самостоятельно уплачивать взносы, что в России аналогично покупке полиса добровольного медицинского страхования.