Переговоры о мире на Украине
Известный российский комик написал прощальное письмо близким

Стендап-комик Незлобин признался, что написал близким прощальное письмо
Известный российский стендап-комик Александр Незлобин рассказал, что написал близким прощальное письмо на случай своей кончины. Об этом он сообщил в интервью блогеру Юрию Дудю (признан в РФ СМИ-иноагентом) на YouTube-канале.

По словам юмориста, идея написать близким письмо пришла во время полета. Самолет, на борту которого находился Незлобин, долго не мог приземлиться. Комик, опасаясь авиакатастрофы, решил попрощаться с семьей.

«Мы минут 25 летели в состоянии полной облачности, вокруг было облачно, ты не видишь ничего, все серое, и тебя жутко трясет», — описал Незлобин обстановку.

Он рассказал, что в случае возможного падения самолета рассчитывал, что на борту появится мобильный интернет, и он сможет отправить сообщение близким. Несмотря на то, что все закончилось благополучно, комик не стал удалять письмо и периодически его дополняет.

Незлобин уехал из России в США в 2022 году. Спустя два года он продал свою двухкомнатную квартиру в Москве общей площадью 75 квадратных метров. Юморист признался, что продал недвижимость с большой скидкой, однако точную сумму он называть отказался. Незлобин лишь сообщил, что часть денег от продажи квартиры он потратил на погашение ипотеки, а около $300 тысяч (около 23 млн рублей) вывез в США.

Ранее стал известен гонорар уехавшего из России комика Незлобина.
 
