Роспотребнадзор оценил условия для распространения вируса Нипах в России

Для широкого распространения вируса Нипах в России нет сочетания экологических и эпидемиологических условий, наблюдавшихся в местах вспышек в Южной и Юго-Восточной Азии. Об этом журналистам заявил советник директора по научной работе ФБУН ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора, академик РАН Виктор Малеев, его слова приводит РИА Новости.

«Основные переносчики Нипах – плодовые летучие мыши рода Pteropus. Эти виды обитают в тропических и субтропических регионах Азии, Австралии и Африки. Их естественный ареал не охватывает территорию России», — пояснил он.

Тем временем главный научный сотрудник Института молекулярной биологии имени В. А. Энгельгардта РАН, академик РАН Петр Чумаков выразил мнение, что произошедшая в Индии вспышка вируса Нипах, скорее всего, не вызовет эпидемию или пандемию. Однако сам вирус может стать более заразным, если ему «помогут».

Препаратов или вакцин для лечения заболевших на данный момент нет. Туристам рекомендуют соблюдать повышенные меры предосторожности. Подробности — в материале «Газеты.Ru».

