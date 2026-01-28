Размер шрифта
Общество

Россиянка из-за сбоя в приложении украла у банка полмиллиона рублей

В Хабаровске женщина воспользовалась сбоем в банке и украла 500 тысяч рублей
В Хабаровске женщина, обнаружив сбой в банковском приложении, перевела себе более полумиллиона рублей и стала фигуранткой уголовного дела. Об этом сообщает краевое управление МВД.

Инцидент произошел ночью, когда в одном из банков проводились технические работы. В системе возник сбой: при переводах средств остаток на счетах клиентов не уменьшался. Женщина заметила эту уязвимость и совершила несколько переводов со своего счета в другой банк.

После обнаружения пропажи представитель банка обратился в полицию. Подозреваемую задержали, она признала вину. Общий ущерб составил 585 тысяч рублей. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело, фигурантка находится под подпиской о невыезде.

До этого в Амурской области сотрудницу банка задержали за кражу 46 млн рублей. 36-летняя жительница Благовещенска, ранее работавшая в банке, на протяжении нескольких лет, начиная систематически переводила деньги со счетов клиентов на подконтрольные ей реквизиты.

Ранее бухгалтер украла почти 7 млн рублей, чтобы покрыть долги мужа-игромана.
 
