Обменянный на француза баскетболист Касаткин сыграет против ЦСКА

Российский баскетболист Даниил Касаткин оказался в заявке «Енисея» на матч регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ против ЦСКА. Об этом сообщает пресс-служба клуба.

«Чтобы избежать риска травмы, мы будем осторожно вводить его в тренировочный и игровой процесс. Даниил привык работать на высоком уровне, но сейчас ему не хватает физических кондиций для поддержания агрессивного ритма в защите. Игра в таком темпе на протяжении 3-5 минут пока дается ему с трудом, поэтому мы будем внимательно контролировать его игровые отрезки», — сказал главный тренер «Енисея» Йовица Арсич.

8 января Фредерик Бело, адвокат Даниила Касаткина, сообщил об освобождении баскетболиста из-под стражи во Франции. В тот же день спортсмен вернулся в Россию.

Касаткин был задержан в июне 2025 в аэропорту «Шарль де Голль» по запросу США. Его обвиняли в причастности к хакерским группировкам и в участии в кибератаках на американские учреждения, в том числе федеральные. Даниил отрицал вину. Его поместили в тюрьму в пригороде Парижа, Штаты требовали его экстрадиции. В США баскетболисту грозило до 25 лет лишения свободы. Суд одобрил этот запрос, но премьер-министр не подписал документ, что позволило спортсмену выйти из заключения и вернуться на родину.

Ранее Касаткин рассказал, как узнал об освобождении.