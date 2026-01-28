Новый сезон шоу «Суперстар!» на НТВ: чего ждать от возвращения сильнейших?

Возвращение сильнейших

Новый сезон «Суперстар!» выстроен как противостояние артистов, уже доказавших свой статус в предыдущих сезонах проекта. В разные годы они становились победителями, выходили в финал, получали максимальные оценки жюри и запомнились зрителям яркими номерами. Теперь им предстоит вновь выйти на сцену — уже не в борьбе за возвращение, а в соревновании равных по опыту и сценическому весу.

За пять сезонов музыкального проекта «Суперстар!» в нем приняли участие 48 звезд российской эстрады, но только семь из них получили звание «суперстара».

В «Битве сезонов» именно они и их ближайшие соперники по финалам и полуфиналам прошлых лет встречаются в одном конкурсном пространстве. Это победительница и финалист первого сезона Ирина Шведова и Влад Сташевский, победители второго сезона Шура и Виктор Салтыков, победительница и финалист третьего сезона Ольга Зарубина и Жан Милимеров, победитель и участница четвертого сезона Алексей Глызин и Анастасия Макаревич (признан в РФ иностранным агентом), победительница и финалист пятого сезона Ксения Георгиади и Сергей Челобанов.

Каждый из артистов возвращается в проект с собственным опытом, победами или незавершенной борьбой. Как отмечает Влад Сташевский, для него участие в «Битве сезонов» — это прежде всего творческий процесс: «Я решил принять участие в шоу «Суперстар! Битва сезонов», потому что это восхитительный с точки зрения творческой реализации проект. И команда просто потрясающая. Я отдаюсь процессу в полной мере. Сам получаю удовольствие, надеюсь, зрителю тоже понравится».

close Пресс-служба НТВ

Правила стали интереснее

Каждый выпуск «Битвы сезонов» будет посвящен отдельной теме. Участники исполнят собственные хиты, любимые песни, представят свои версии современных композиций. Один из конкурсных дней будет полностью посвящен творчеству Филиппа Киркорова.

Система оценок сохраняется: «огонь» от жюри означает два балла, «фейерверк» — один, «пшик» — ноль.

Артист, который два выпуска подряд наберет наименьшее количество баллов и окажется на последней строчке турнирной таблицы, покинет шоу. Жюри сможет один раз за сезон спасти одного участника при единогласном решении.

close Пресс-служба НТВ

Если же мнения судей разойдутся, единожды конкурсанта смогут поддержать зрители путем голосования в студии — музыкант продолжит участие в проекте, если наберет 70 и более процентов голосов.

Настоящая «телевизионная семья»

Новый сезон станет особенным испытанием не только для звездных участников, но и для жюри, в состав которого вошли телеведущая Лера Кудрявцева, музыкальный критик Сергей Соседов, певец Стас Пьеха и заслуженная артистка России, певица Ирина Понаровская.

close Пресс-служба НТВ

Стас Пьеха признается, что вся команда «Суперстар!» для него — основная телевизионная семья, поэтому приезжать на съемки для артиста в радость.

«К тому же только в этом шоу я испытываю такой невероятный калейдоскоп эмоций. На этот раз нас очень поразил состав участников! Можно сказать, что это золотой состав, битва титанов», — добавляет Пьеха.

«Битва победителей и ярких участников прошлых сезонов заставляет нас очень строго подходить к оценкам, и, безусловно, они будут формироваться из множества различных критериев: сегодняшний репертуар, аранжировки, постановка, исполнение и так далее. Конечно, будут эксперименты, и мы учтем элемент новизны, но я буду проводить параллели с прошлым. Все сезоны нашего шоу ретроспективны, потому что в них участвуют артисты, которые уже давно завоевали свое место на Олимпе. Но «Битва сезонов», на мой взгляд, будет ретроспективна вдвойне, ведь все они зашли на второй круг», — рассказывает Сергей Соседов.

close Пресс-служба НТВ

Также в нескольких выпусках проекта к звездному жюри присоединится певец, солист группы «Иванушки International» Кирилл Туриченко: он подменит гастролирующего Стаса Пьеху.

«На сцену будут выходить уже легендарные артисты, они уже лучшие из лучших. Но знаете, как и в любых конкурсах для победы ты должен быть немного удачливее остальных», — отмечает Туриченко.

По мнению певца, для того, чтобы выступления участников были оценены по достоинству, артист должен себя хорошо чувствовать, песня должна подходить к образу и внутреннему состоянию, должен звучать голос, должно быть настроение. Как объясняет солист «Иванушек»: «Звезды должны как-то сойтись».

close Пресс-служба НТВ

«Увлекательная игра, результат которой предсказать невозможно»

Ирина Шведова признается, что возвращается в проект с ощущением высокого риска и азарта: «Не ради наград, а ради своего зрителя снова выхожу на сцену с огромной радостью, предвкушая упоительное сотрудничество с постановочной группой. Номера создаются ею с высочайшим профессионализмом, неистощимой фантазией, но и с большим трудом».

Каждый выход, по словам певицы, — это практически экспромт на многомиллионную аудиторию с одной репетиции, поэтому «адреналин зашкаливает».

По ее мнению, команда «Суперстар!» так часто раскрывает артистов совершенно неожиданно, что на шоу происходит увлекательная игра, результат которой предсказать невозможно.

close Пресс-служба НТВ

Шура, победитель второго сезона, признается, что возвращается в проект с особым настроем: «У меня прям ностальгия — я так соскучился по работе с командой шоу, она мне стала родной! Я по несколько раз пересматриваю дома каждый номер этого красочного, наполненного невероятными эмоциями проекта, ведь я часть этого всего и помню, как это волшебство создавалось прямо на моих глазах».

По его словам, он хочет подтвердить статус победителя, поэтому проделал работу над ошибками.

close Пресс-служба НТВ

«Ошибки были, я человек и могу ошибаться, главное, что я вижу их. В «Битве сезонов» хочу очень серьезно отнестись к своему образу и манере исполнения, серьезно в прямом смысле этого слова, эпатажное кривляние убираю в сторону и оставляю его, наверное, для корпоративов, если угодно кому», — сообщил он, подчеркнув, что постарается выстоять достойно против критики в свой адрес и быть благодарным любому судейству.

Ольга Зарубина считает, что это шоу — одно из немногих, где все по-настоящему, где ты можешь проявить себя полностью и на высоком уровне.

«Состав участников в «Битве сезонов» очень достойный. Я принимаю только здоровую конкуренцию, будем показывать, на что мы способны и поддерживать друг друга. Да, жюри порой бывает очень жестким, но спорить с ним я не собираюсь, у каждого свое видение, вкус и право выбора»», — отметила певица.

close Пресс-служба НТВ

По признанию Анастасии Макаревич, в «Битве сезонов» соберутся самые лучшие и яркие артисты, поэтому ей отрадно оказаться в такой компании. «И в первый раз, и сейчас я не расцениваю проект как конкурс, для меня это прежде всего великолепная сцена и возможность показать себя с новых сторон и в неожиданных образах. Мне приятно находиться среди таких замечательных музыкантов. Думаю, мы обязательно зажжем!», — рассказала она.

close Пресс-служба НТВ

Ведущие нового сезона — Вадим Такменев и Наташа Королева. А победителем «Суперстар! Битва сезонов» станет участник, который по итогам всех выпусков наберет наибольшее количество баллов.

В финале каждый конкурсант представит телевизионную премьеру своей новой песни. Стартует новый сезон популярного шоу 31 января в 21:20 на НТВ.

РЕКЛАМА