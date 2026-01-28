Глава МИД Польши потребовал отключить Starlink на Украине. Маск в ответ его оскорбил

Глава МИД Польши Радослав Сикорский призвал американского бизнесмена Илона Маска отключить спутниковую систему Starlink на Украине. Так министр отреагировал на публикацию ISW, в которой говорилось, что российские войска используют Starlink для ударов по Украине. Маск в ответ назвал Сикорского «пускающим слюни имбецилом».

Глава министерства иностранных дел Польши Радослав Сикорский призвал американского бизнесмена Илона Маска отключить спутниковую систему Starlink на Украине.

« Эй, здоровяк, почему бы тебе не помешать русским использовать Starlink для нанесения ударов по украинским городам? Заработок на военных преступлениях может нанести ущерб твоей репутации», — написал Сикорский в соцсети X.

Так польский министр отреагировал на публикацию Института изучения войны (ISW), в которой говорилось, что Вооруженные силы РФ используют систему спутникового интернета Starlink для нанесения ударов по Украине. Ранее об этом говорил глава украинского минобороны Михаил Федоров.

«Сегодня (27 января. — прим. ред.) россияне запустили дроны со Starlink. Нам нужно реагировать очень быстро на это. И скорость нашей реакции, прогнозирование следующих случаев и реакция на потенциальные случаи должны привести к тому, чтобы мы не допускали проблемы для наших людей, для наших военных», — заявлял министр обороны Украины.

«Слюнявый идиот»

В ответ на комментарий Сикорского Илон Маск назвал главу МИД Польши «пускающим слюни имбецилом», который «даже не понимает, что Starlink — это основа военной связи Украины» .

Глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев также прокомментировал пост польского министра.

«Пускающий слюни имбецил» и поджигатель войны Сикорский неверно истолковывает многие факты, поскольку ненависть ослепляет его и не позволяет видеть реальность », — написал Дмитриев в X.

Что известно о российских дронах со Starlink?

В начале 2026 года Telegram-канал «Военная хроника» сообщал, что российские БПЛА-камикадзе БМ-35 «Италмас» начали переходить на американский спутниковый интернет от Starlink .

«Ситуация меняется коренным образом, и теперь системы Starlink обеспечивают и нашим дронам устойчивые командно-телеметрические каналы связи с передачей видеоизображения и радиокомандного управления. БПЛА-камикадзе «Италмас» обладают дальностью действия около 200 км, что теоретически и при задействовании Starlink обеспечивает нанесение точечных ударов как по стационарным, так и по движущимся целям под Полтавой, Киевом, в Днепропетровской области и т. д.», — говорилось в публикации.

Также «Военная хроника» рассказывала об оснащении терминалами Starlink дронов «Молния» и «Герань-2/3/4». Это, по словам авторов канала, многократно расширило информационную осведомленность подразделений российской армии о действиях противника в глубоком тылу благодаря оптико-электронной доразведке, а в перспективе может обеспечить возможность нанесения ударов по эшелонам с западной техникой в западноукраинских областях.

26 января «Российская газета» со ссылкой на очевидцев писала, что российские дроны-камикадзе БМ-35 «Италмас» впервые долетели до Киева. По данным «Страны.ua», БПЛА над украинской столицей не могли сбить несколько часов.