Глава МИД Польши потребовал отключить Starlink на Украине. Маск в ответ его оскорбил

Глава министерства иностранных дел Польши Радослав Сикорский призвал американского бизнесмена Илона Маска отключить спутниковую систему Starlink на Украине.
«Эй, здоровяк, почему бы тебе не помешать русским использовать Starlink для нанесения ударов по украинским городам? Заработок на военных преступлениях может нанести ущерб твоей репутации», — написал Сикорский в соцсети X.
Так польский министр отреагировал на публикацию Института изучения войны (ISW), в которой говорилось, что Вооруженные силы РФ используют систему спутникового интернета Starlink для нанесения ударов по Украине. Ранее об этом говорил глава украинского минобороны Михаил Федоров.
«Сегодня (27 января. — прим. ред.) россияне запустили дроны со Starlink. Нам нужно реагировать очень быстро на это. И скорость нашей реакции, прогнозирование следующих случаев и реакция на потенциальные случаи должны привести к тому, чтобы мы не допускали проблемы для наших людей, для наших военных», — заявлял министр обороны Украины.
«Слюнявый идиот»
В ответ на комментарий Сикорского Илон Маск назвал главу МИД Польши «пускающим слюни имбецилом», который «даже не понимает, что Starlink — это основа военной связи Украины».
Глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев также прокомментировал пост польского министра.
«Пускающий слюни имбецил» и поджигатель войны Сикорский неверно истолковывает многие факты, поскольку ненависть ослепляет его и не позволяет видеть реальность», — написал Дмитриев в X.
Что известно о российских дронах со Starlink?
В начале 2026 года Telegram-канал «Военная хроника» сообщал, что российские БПЛА-камикадзе БМ-35 «Италмас» начали переходить на американский спутниковый интернет от Starlink.
«Ситуация меняется коренным образом, и теперь системы Starlink обеспечивают и нашим дронам устойчивые командно-телеметрические каналы связи с передачей видеоизображения и радиокомандного управления. БПЛА-камикадзе «Италмас» обладают дальностью действия около 200 км, что теоретически и при задействовании Starlink обеспечивает нанесение точечных ударов как по стационарным, так и по движущимся целям под Полтавой, Киевом, в Днепропетровской области и т. д.», — говорилось в публикации.
Также «Военная хроника» рассказывала об оснащении терминалами Starlink дронов «Молния» и «Герань-2/3/4». Это, по словам авторов канала, многократно расширило информационную осведомленность подразделений российской армии о действиях противника в глубоком тылу благодаря оптико-электронной доразведке, а в перспективе может обеспечить возможность нанесения ударов по эшелонам с западной техникой в западноукраинских областях.
26 января «Российская газета» со ссылкой на очевидцев писала, что российские дроны-камикадзе БМ-35 «Италмас» впервые долетели до Киева. По данным «Страны.ua», БПЛА над украинской столицей не могли сбить несколько часов.
«Сообщается, что беспилотник оснащен терминалом Starlink и поэтому его не может заглушить РЭБ, а ПВО почему-то по нему не работает», — сообщал Telegram-канал «Операция Z: Военкоры Русской Весны».