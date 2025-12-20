Связь с прошлым: как в России спасают архитектурное наследие

В каждом городе есть исторические места – здания и художественные объекты, – которые дороги жителям. Они связаны с судьбой многих поколений и просто очень красивы. Без них города потеряли бы значительную долю своего шарма, а люди – связь с прошлым. Со временем здания и артефакты ветшают и разрушаются, приходит пора их восстанавливать. В этом году профессиональные мастера-ремонтники и волонтеры объединились, чтобы спасти исторические объекты в разных уголках страны. Как прошла уникальная акция, и почему это должно стать традицией – в материале «Газеты.Ru».

Проект по восстановлению старинных зданий стартовал летом 2025 года. Его организаторам – платформе «Авито Услуги» и благотворительному фонду «Том Сойер Фест – Наследие» – удалось объединить профессиональных мастеров и волонтеров.

Энтузиазм и любовь к родному городу, помноженные на умение и опыт специалистов, дали отличный результат. Участники проекта смогли внести вклад в восстановление отечественного архитектурного наследия в 11 городах России. В их числе – Краснодар, Нижний Новгород, Ростов-на-Дону, Самара, Тверь, Калуга, Челябинск, Тобольск, Клюксы (Калужская область), Тотьма (Вологодская область), Ипатово (Республика Коми).

Специалисты с платформы «Авито Услуги» помогали ремонтировать фундаменты и кровлю, крыши и окна, устанавливать водостоки. На некоторых объектах понадобились и более тонкие навыки, связанные с восстановлением лепнины, реставрацией старинных мозаик и заменой деревянной резьбы. Каждый проект потребовал от участников погружения в исторический контекст и принятия нестандартных творческих решений.

«Мы гордимся тем, что поддерживаем такие проекты, как «Том Сойер Фест». Это не просто о восстановлении городской среды, это о том, как мы все вместе можем сделать города лучше. На нашей платформе собрано множество талантливых людей, и неудивительно, что многие из них откликнулись на призыв помочь. В рамках инициативы мы не просто решаем задачи, а создаем пространство для жизни, вдохновения и совместного творчества», – рассказала «Газете.Ru» Светлана Филимонова, руководитель бизнес-направления «Крупный ремонт и строительство» на «Авито Услугах».

Каждый из 11 проектов уникален. Но если рассматривать их вместе, можно увидеть и понять тот самый культурный код, который объединяет всех жителей нашей страны.

Второе рождение

Большие мозаичные панно – визитная карточка Ростова-на-Дону. Посмотреть на них приезжают люди со всей страны. В этом году участники «Том Сойер Феста» взялись за реставрацию одной из первых ростовских мозаик. Раньше панно красовалось на фасаде ресторана «Балканы», открытого в середине 60-х. Масштаб работы впечатляет: ее высота – 3,2 метра, ширина – почти семь, а площадь – 22 квадратных метра. Осенью 2024 года здание ресторана снесли, но благодаря вмешательству волонтеров мозаика уцелела.

close Пресс-служба «Авито»

В этом году специалисты с «Авито» и волонтеры начали аккуратно переносить части композиции на новые плиты. Вечный сюжет, где есть цветущая яблоня, мужчина и женщина, солнце и горы, рождается снова.

«Советская мозаика – это часть нашей истории, – говорит реставратор Марина Яблонская. – Она сделана из смальты, это особое стекло, которое не выцветает и может держаться веками. Удивительно, что многие кусочки сохранили блеск, несмотря на то что панно долгое время было на улице. Наша задача – аккуратно перенести каждый фрагмент, зафиксировать его и дополнить утраты. Это кропотливая работа, иногда приходится искать недостающий оттенок среди тысячи кусочков».

По словам Яблонской, возвращать городу такие объекты важно не только ради эстетики, это еще и способ зафиксировать эпоху. «Мы видим в этом социальную миссию. Нам важно оставлять после себя наследие», – отмечает Светлана Филимонова.

Восстановление мозаики планируется завершить весной 2026 года, после этого панно будет установлено в центре Ростова и станет новой точкой на туристической карте города.

Дом, который выжил

В Нижнем Новгороде идет восстановление жилого дома, которому уже 173 года. Историческое здание расположено в центре города на Студеной, 39. В 1852 году его построила титулярная советница Олимпиада Кастальская, затем дом много раз менял владельцев, пока в 1991 году не перешел к нынешним хозяевам – семье Кармазиных.

В 1994 году случился пожар, и дом очень сильно пострадал: выгорела крыша, все комнаты, пострадал деревянный сруб и резные наличники. Кармазины уже больше 30 лет по крупицам восстанавливают исторический облик своего дома. В этом году к ним на помощь пришли профессиональные мастера и волонтеры.

close Пресс-служба «Авито»

«Мы решили помочь семье Кармазиных закончить их работу. Мы утеплили дом, покрыли древесину лазурью, покрасили исторические кованые навесы, отремонтировали цоколь. Еще мы установили декор на дом, чтобы он смотрелся более аутентично в исторической части города», – рассказал координатор «Том Сойер Феста» Никита Гамзюль.

Специалиста для восстановления резных наличников привлекли с «Авито Услуг», он развернул импровизированную мастерскую прямо во дворе исторического дома. «Задача состояла в том, чтобы восстановить недостающие детали. Они раньше были деревянные, но сейчас большая часть утеряна», – рассказал мастер Михаил Соколов. Поэтому значительная часть декоративных элементов была восстановлена с помощью современных материалов. «Под навесом использован литьевой полиуретан, он отлично подойдет для улицы: хорошо держит перепады температур и красиво выглядит», – пояснил специалист.

При правильном уходе отремонтированный дом на Студеной, 39 сможет простоять и 200, и 300 лет.

Красота из осколков

«Том Сойер Фест» проходит в Челябинске уже не первый год. Там сформировалось крепкое комьюнити «Культурный слой», которое усердно восстанавливает историческое наследие и привлекает к этой работе горожан. Волонтеры дают вторую жизнь старым наличникам, устраивают субботники и планируют масштабировать фестиваль на весь Южный Урал.

Платформа «Авито» подключилась к восстановлению дома Беляевского на улице Труда, 89. Это одно из немногих исторических строений, сохранившихся в центре Челябинска. Здание построили в 1895 году, тогда здесь работали типография и пивоваренный заводик. Позднее дом приобрел статус жилого, а в 1980–1990-х годах здесь было бюро по обмену и бронированию жилья, а затем – центр приватизации.

close Пресс-служба «Авито»

Волонтеры «Том Сойер Феста» занимаются реставрацией здания с 2021 года и проводят здесь просветительские программы, экскурсии, мастер-классы и встречи. Чтобы украсить интерьер Беляевского дома, они собирали осколки лепнины с других зданий Челябинска и даже Екатеринбурга. В этом году под руководством профессионального реставратора Евгения лепнину очистили, удаляя с помощью скальпелей старые слои краски и гипса. А затем волонтеры своими руками создали новые элементы декора для Беляевского дома.

В стиле модерн

Искать недостающие элементы и детали пришлось и волонтерам из Краснодара. Здесь в этом году удалось восстановить первоначальный вид дома в стиле модерн, который входит во многие туристические маршруты. Здание было построено более 115 лет назад и принадлежало служащему Екатеринодарской казенной палаты Дмитрию Ивановичу Бараннику.

close Пресс-служба «Авито»

Вместе с реставратором волонтеры восстановили старинную входную дверь в здание. Сначала они очистили столярные элементы от слоев краски и определили их изначальный цвет. Затем добровольцы отремонтировали расшатанные крепления, заменили аварийные участки древесины, нанесли новое покрытие. Удалось воссоздать утраченный декор: были найдены торцевые замки, которым тоже более 100 лет. Волонтеры признаются, что такие артефакты подчас можно найти только на платформе «Авито».

В процессе реставрации удалось отремонтировать старинные двери с оригинальной фрамугой и установить традиционный кубанский кованый надкрылечник, спасенный волонтерами с другого аварийного дома. Для установки сложного металлического элемента привлекали профессионального кровельщика.

По словам участников проекта, козырек Дома Банника был в особенно плохом состоянии — перед его установкой пришлось очистить конструкцию при помощи лазерной обработки и выпрямлять деформированные детали. Стоимость работ по чистке и установке составила примерно 80 тысяч рублей.

Защитили уникальную резьбу

Один из самых красивых проектов был реализован в Затьмачье. Так называется исторический район Твери, который сегодня превратился в музей под открытым небом. Здесь волонтеры восстановили фасад одного из самых интересных домов, который украшает пересечение улиц Софьи Перовской и Дмитрия Донского.

«Дом очень примечательный, богатый на историю, у него много сохранившихся элементов декора, наличники, деревянная дверь, карнизы. Дом является, можно сказать, воротами в Затьмачье», – рассказал координатор тверского «Том Сойер Феста» Игорь Долгих.

Изначально с 1870-х годов дом принадлежал семье трактирщика, а сам трактир располагался в цокольном этаже. Позже перешел к кузнецу, о чем сегодня напоминают резные наличники с изображением голов лошадей. В советское время дом стал жилым, с 80-х перешел в собственность государства, в 90-е годы — в управление епархии. Сейчас здесь находится детская школа хорового пения.

В этом году волонтерам понадобилась помощь опытных мастеров по замене водосточной системы. Из-за поломки вода стекала на цоколь здания и постепенно разрушала его. Специалисты с «Авито Услуг» разработали конструкцию водосточной системы, которая не закрывала бы деревянный резной декор. «Мы всегда беремся за такие интересные объекты, чтобы сохранять тверское наследие, чтобы эта красота на наших улицах оставалась всегда», – рассказал мастер-прораб по малоэтажному строительству Денис Разумовский.

Новый уровень

Проект «Том Сойер фест» существует с 2015 года, это волонтерское движение, в рамках которого волонтеры, представители власти и бизнеса объединяются для восстановления исторических зданий. За все годы работы удалось преобразить около 300 исторических домов и ценных объектов по всей России.

«Десятилетний путь «Том Сойер Феста» доказал важность сохранения исторического облика наших городов. Партнерство с «Авито» открывает новые возможности для восстановления значимых объектов и привлечения внимания к проблеме сохранения архитектурного наследия», – отмечает Анастасия Кнор, директор благотворительного фонда «Том Сойер Фест».

Проект не только возрождает архитектурные памятники, но и способствует развитию культурного туризма, сохранению самобытности российских городов и формированию бережного отношения к историческому наследию.