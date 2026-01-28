В России выявили схему обмана с фейковыми выплатами за прохождение опроса

В России зафиксировали новую мошенническую схему, при которой злоумышленники действуют от имени Министерства труда и социальной защиты. Об этом рассказал RT член комитета Госдумы по информационной политике Антон Немкин.

По его словам, аферисты распространяют фейковую рекламу с обещанием гарантированной выплаты в 200 рублей за участие в «официальном опросе» в рамках государственной программы поддержки. Для этого пользователей перенаправляют по ссылке на опасные сайты, внешне копирующие ресурсы государственных органов.

На таких страницах гражданам предлагают пройти короткий опрос и ввести персональные данные — номер телефона, паспортную информацию или банковские реквизиты. Полученные сведения мошенники используют для хищения средств или дальнейших противоправных действий.

Немкин отметил, что ключевая особенность схемы заключается в использовании упоминаний министерств, социальных выплат и государственных решений, что снижает уровень настороженности и формирует у людей ощущение легальности происходящего.

Депутат напомнил, что государственные органы не проводят опросы с денежным вознаграждением и не запрашивают конфиденциальные данные по внешним ссылкам. Проверять информацию о выплатах нужно исключительно через официальные сайты и подтвержденные каналы ведомств. При обнаружении подобных объявлений парламентарий рекомендовал не переходить по ссылкам, не передавать личные данные и сообщать о мошенничестве администрации платформ и в правоохранительные органы.

Ранее в России был зафиксирован рост мошеннических атак по схеме «фейк босс».