Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Переговоры о мире на Украине
Общество

В России выявили схему обмана с фейковыми выплатами за прохождение опроса

Депутат Немкин: мошенники обещают 200 рублей за прохождение опроса от Минтруда
tete_escape/Shutterstock/FOTODOM

В России зафиксировали новую мошенническую схему, при которой злоумышленники действуют от имени Министерства труда и социальной защиты. Об этом рассказал RT член комитета Госдумы по информационной политике Антон Немкин.

По его словам, аферисты распространяют фейковую рекламу с обещанием гарантированной выплаты в 200 рублей за участие в «официальном опросе» в рамках государственной программы поддержки. Для этого пользователей перенаправляют по ссылке на опасные сайты, внешне копирующие ресурсы государственных органов.

На таких страницах гражданам предлагают пройти короткий опрос и ввести персональные данные — номер телефона, паспортную информацию или банковские реквизиты. Полученные сведения мошенники используют для хищения средств или дальнейших противоправных действий.

Немкин отметил, что ключевая особенность схемы заключается в использовании упоминаний министерств, социальных выплат и государственных решений, что снижает уровень настороженности и формирует у людей ощущение легальности происходящего.

Депутат напомнил, что государственные органы не проводят опросы с денежным вознаграждением и не запрашивают конфиденциальные данные по внешним ссылкам. Проверять информацию о выплатах нужно исключительно через официальные сайты и подтвержденные каналы ведомств. При обнаружении подобных объявлений парламентарий рекомендовал не переходить по ссылкам, не передавать личные данные и сообщать о мошенничестве администрации платформ и в правоохранительные органы.

Ранее в России был зафиксирован рост мошеннических атак по схеме «фейк босс».
 
Теперь вы знаете
Интеллект передается от матери. Правда это или миф, рассказали врачи
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!