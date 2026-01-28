Размер шрифта
В Бурятии девочка сбежала из дома от побоев пьяной матери

В Бурятии мать получила три года колонии за истязание дочери
Aleksandar Nalbantjan/Shutterstock/FOTODOM

Жительница Бурятии несколько месяцев издевалась над дочерью, девочка была вынуждена сбежать из дома к бабушке. Об этом сообщает СУ СК РФ республики.

По данным следствия, жительница села Поселье в период с января по август 2025 года систематически избивала и оскорбляла свою дочь. Мать избивала девочку за малейшие проступки, в один из дней она схватила ребенка за шею и угрожала.

Испугавшись угроз, школьница сбежала из дома и укрылась у бабушки, которая обратилась в правоохранительные органы. В отношении матери было возбуждено уголовное дело об истязании. Приговором суда женщине назначено наказание в виде трех лет и двух месяцев лишения свободы с отбыванием в колонии общего режима.

До этого в Южно-Сахалинске приемная мать избила пятилетнюю дочь до комы. Ребенок подвергался избиениям со стороны опекунши почти полгода. Два месяца назад девочка уже поступала в медучреждение с кровоподтеками и гематомами. Тогда информацию передали в органы опеки.

Ранее мать заставила дочь ползать на коленях около дома и объяснила все стрессом.
 
