В Совфеде поддержали идею легализации онлайн-казино

Член комитета Совета Федерации РФ по бюджету и финансовым рынкам Евгения Уваркина рассказала ТАСС, что легализация онлайн-казино через государственного оператора с высокой налоговой ставкой может стать более эффективной мерой контроля, чем их запрет.

«Нынешняя ситуация, при которой существует огромный нелегальный оборот, не приносит доходов государству и недостаточно защищает граждан», — пояснила Уваркина.

Она добавила, что полученные средства можно использовать по аналогии с отчислениями букмекерских контор, например, направить на развитие «детского и адаптивного спорта».

28 января советник гендиректора букмекера Fonbet и зампредседателя комитета Торгово-промышленной палаты по предпринимательству в сфере спорта Николай Оганезов рассказал, что легализация онлайн-казино в России позволит контролировать финансовые потоки и сделать так, чтобы средства граждан оставались внутри страны. Сегодня большинство таких казино базируются на Украине и в недружественных странах, куда утекают деньги игроков.

Минфин предложил легализовать в России онлайн-казино, так как это может приносить бюджету РФ 100 млрд руб. ежегодно. Букмекеры назвали инициативу позитивной, однако в Госдуме придерживаются другого мнения, предупреждая, что легализация онлайн-казино может привести к разорению семей и личным трагедиям. Подробности – в материале «Газеты.Ru».

