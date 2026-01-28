Размер шрифта
Переговоры о мире на Украине
Разбил аквариум и двери: мужчина разгромил Дом Гоголя в Москве

Мужчина ворвался в Дом Гоголя в центре Москвы и устроил погром

Сотрудники столичной Росгвардии арестовали в центре Москвы 24-летнего гостя столицы, который устроил погром в Доме Гоголя на Никитском бульваре. Об этом сообщает пресс-служба силового ведомства.

Уточняется, что молодой человек в пять часов утра разбил окно на втором этаже в музее и устроил погром — повредил аквариум и несколько дверей.

На место происшествия по сигналу тревоги прибыли сотрудники Росгвардии и задержали молодого человека, который признался, что «не помнит» обстоятельств произошедшего, но вину в погроме признал.

«Для дальнейшего разбирательства нарушитель был доставлен в отдел полиции», — отметили в Росгвардии.

До этого посетитель Эрмитажа повредил скульптуру супруги Николая I — Александры Федоровны — его задержали. Повреждение — сломанный палец у портретной статуи, размещенной на Октябрьской лестнице Зимнего дворца. В музее отметили, что утраченный элемент не является оригинальной частью произведения, а относится к реставрационному восполнению, выполненному ранее.

Ранее в Кремле рассказали, что Путину нравится показывать гостям сокровища Эрмитажа.
 
