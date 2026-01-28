В Дагестане при перестрелке с силовиками ликвидировали двух боевиков

В Дагестане во время перестрелки с силовиками были ликвидированы двое предполагаемых боевиков. Об этом сообщили ТАСС в правоохранительных органах республики.

По предварительной информации, инцидент произошел на территории Карабудахкентского района. Двое неизвестных открыли огонь по сотрудникам правоохранительных органов. В ответ силовики применили оружие, в результате чего нападавшие были нейтрализованы.

В настоящее время устанавливаются личности злоумышленников и все обстоятельства произошедшего. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело, расследование продолжается.

В начале октября прошлого года в селе Унцукуль в Дагестане произошла перестрелка. Изначально СМИ утверждали, что огонь открыли в местной школе — но МВД России опровергло эту информацию. По данным ведомства, конфликт произошел на территории, прилегающей к учебному заведению, и в нем участвовали шестеро взрослых. Один из них применил травматическое оружие. Ранения получили три человека.

