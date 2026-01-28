Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Переговоры о мире на Украине
Общество

В Дагестане при перестрелке с силовиками ликвидировали двух боевиков

ТАСС: в Карабудахкентском районе Дагестана полиция ликвидировала двух боевиков
Shutterstock

В Дагестане во время перестрелки с силовиками были ликвидированы двое предполагаемых боевиков. Об этом сообщили ТАСС в правоохранительных органах республики.

По предварительной информации, инцидент произошел на территории Карабудахкентского района. Двое неизвестных открыли огонь по сотрудникам правоохранительных органов. В ответ силовики применили оружие, в результате чего нападавшие были нейтрализованы.

В настоящее время устанавливаются личности злоумышленников и все обстоятельства произошедшего. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело, расследование продолжается.

В начале октября прошлого года в селе Унцукуль в Дагестане произошла перестрелка. Изначально СМИ утверждали, что огонь открыли в местной школе — но МВД России опровергло эту информацию. По данным ведомства, конфликт произошел на территории, прилегающей к учебному заведению, и в нем участвовали шестеро взрослых. Один из них применил травматическое оружие. Ранения получили три человека.

Ранее армейский жетон спас жизнь российскому военнослужащему.
 
Теперь вы знаете
Блокировка Telegram: пугалка или будущее? Могут ли запретить мессенджер на совсем
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!