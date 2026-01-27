В КПРФ назвали тело Ленина скрепой

Перезахоронение тела Владимира Ленина приведет к негативным социальным последствиям в России, поскольку россияне лишатся одной из скреп, которые держат общество единым. Об этом «Газете.Ru» заявил депутат от КПРФ Алексей Корниенко, комментируя опрос издания «Лента.ру», который показал, что большинство россиян высказались за вынос тела Ленина из мавзолея.

«Опрос опросу рознь. Смотря где опрашивать. Можно опрашивать около какого-нибудь ночного клуба на «Патриках». Там результат такой можно получить… А можно опрашивать умных людей, грамотных людей, высших учебных заведений, преподавателей вузов, учителей в школах. Результат будет совершенно противоположный. Я думаю, может быть, 70% и более будут за то, чтобы мавзолей был сохранен», — подчеркнул он.

Корниенко добавил, что в этой связи он не верит в результаты опроса читателей «Ленты». С его точки зрения, опрос не в полной мере отражает мнение россиян по вопросу перезахоронения Владимира Ленина.

«Президент говорит о скреплении нашего общества. Если вот это произойдет (перезахоронение Ленина. – «Газета.Ru»), то о каком скреплении общества может быть тогда речь, особенно в период проведения специальной военной операции?» — задался вопросом собеседник.

Поэтому, по оценке депутата от КПРФ, такой шаг обернется «нехорошими последствиями» для всего российского общества.

27 января издание «Лента.ру» представило результаты опроса, в соответствии с которым за вариант предать земле Ленина проголосовали 59% участников. 41% предпочел бы оставить тело вождя мирового пролетариата в мавзолее у стен Кремля.

Ранее в российском регионе осквернили памятник Ленину.