В Госдуме раскритиковали спустившего сына по веревке с балкона россиянина

Милонов резко высказался в адрес отца, спустившего сына на веревке с балкона

Зампредседателя комитета Государственной Думы, занимающегося защитой семей, отцовства, материнства и детства, Виталий Милонов выразил возмущение поступком россиянина, который спустил сына по веревке с балкона седьмого этажа. Об этом он заявил изданию «Лента.ру».

Политик отметил, что после такого поступка мужчина «утратил право называться отцом». Он добавил, что инцидент будет расследоваться Следственным комитетом России, потому что это преступление касается жизни несовершеннолетнего.

«Я думаю, что следователи из Следственного комитета быстро определят и поймут, откуда это видео. А негодяй не будет больше ходить по улицам свободно и подвергать смертельной опасности своих детей», — заключил он.

До этого Telegram-канал 112 опубликовал видео, на котором житель Воронежа обвязал ребенка тросом и попытался спустить его с балкона, происходящее на видео снимали приятели мужчины.

По данным Telegram-канала, мужчина, находясь в состоянии алкогольного опьянения, привязал мальчика к тросу на балконе седьмого этажа. На кадрах ролика, опубликованного в сети, видно, как мужчина поднимает ребенка через перила и начинает спуск, за кадром раздается смех приятелей воронежца.

Ранее в Хабаровске студентка сорвалась с высоты, пытаясь выбраться из общежития по простыням.