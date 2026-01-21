Почему нас волнует скандал в семье Бекхэмов?

В эфире любимая народная рубрика «Богатые тоже плачут». Начну с известных фактов. Бруклин — старший (26 лет) сын одной из самых звездных пар мира, Виктории и Дэвида Бекхэмов, — внезапно выступил в соцсетях с гневным обличением родителей, обвинил их в том, что они давно и систематически обижают его жену Николу и его самого, назвал жизнь родительской семьи притворством ради пиара и привел парочку примеров, начисто разрушающих безупречную до этого глянцевую картинку существования четы Бэкхемов.

Так, например, рассказал, как почти четыре года назад Виктория совершенно неприлично украла первый танец молодоженов на свадьбе Николы и Бруклина и фактически заменила собой невесту: «Моя мама перехватила мой первый танец с женой, который был запланирован за несколько недель до этого, под романтическую песню о любви. Перед 500 гостями нашей свадьбы Марк Энтони позвал меня на сцену, где по расписанию должен был состояться мой романтический танец с женой, но вместо этого меня ждала моя мама, чтобы потанцевать со мной. Она очень неподобающим образом танцевала со мной на глазах у всех…» — вот только одна цитата из откровений Бруклина. Его отец, в прошлом великий футболист Дэвид, оказывается, тоже вел себя плохо и отказывался общаться с сыном и невесткой без камер и пиар-поддержки. Да что там: выясняется, что вся жизнь старшего сына миллиардеров была сплошным страданием — все в этой семейке было напоказ, а любовь, доверие и близость у Бекхэмов даже не ночевали. Поэтому маленький Бруклин с детства мучился в этой золотой клетке, и вот теперь сама жизнь заставила определиться — и он выбрал красавицу жену.

Вот вкратце, что произошло. Что стало последней каплей, заставившей парня вывалить на публику все грязное семейное белье, до конца не понятно, но что сделано, то сделано. Новые подробности всплывают теперь каждый день, даже Дэвид отреагировал на выступление отпрыска. Правда, сделал это в той самой знаменитой обтекаемой манере: «Минусы соцсетей в том, что доступ детей к некоторому контенту в наши дни может быть опасным. Я смог использовать свою платформу и своих подписчиков для ЮНИСЕФ. И это стало самым важным инструментом информирования людей о том, что происходит с детьми во всем мире. Я пытался делать то же самое со своими детьми, обучать их. Они совершают ошибки, но детям позволено совершать ошибки. Именно так они учатся», — этот вялый комментарий дали с пометкой «молния» все, начиная от СМИ и заканчивая соцсетями.

В общем, все мы так или иначе вовлеклись в эти события. Кстати, одно из слов 2025 года — это «парасоциальность»: увлечение жизнью звезд, желание следить и обсуждать все события, не имеющие никакого отношения к частной жизни конкретного пользователя. В переводе на русский язык — переживаем за Бекхэмов, как за родных.

Как водится, аудитория разделилась на два лагеря. Одни всерьез размышляют, не офигел ли сам малыш Бруклин (хотя, честно говоря, кто угодно офигеет, если твоя мама — звезда в прошлом культовой группы и успешный модельер, папа — знаменитый футболист и общественный деятель, а семья на всех уровнях признана идеальной). Тяжело конечно, было расти в таких жестких условиях, бедный парень, посочувствуем ему, потому что у него было с самого рождения практически все, о чем другие могут только мечтать. И вот он теперь он женился на выдающейся красотке, дочке миллиардера, и не особо напрягается в жизни — по крайней мере, карьера курьера или таксиста ему точно не грозит. Вместо благодарности за такой шикарный старт этот молодой человек решил слегка полить родителей сами знаете чем в соцсетях — и это, наверное, так себе решение. В общем — Бруклин точно офигел, скажут одни. Лишить его наследства — пусть идет поработает, например.

Представители второго лагеря считают так: Бруклин молодец, наконец-то повзрослел, смог вырваться из-под гнета этих избалованных, фальшивых и коварных богачей, особенно неискренней мамаши (вы же все ее видели, да? Разве можно вообще так шикарно выглядеть в 51 год?). Выбрал жену, поставил наглых родственников на место, сделал это публично, чтобы уж точно отрезать пути к отступлению. Похожим образом когда-то поступила другая звездная пара — Гарри и Меган, когда со скандалом разорвали все связи с британской королевской семьей. Что из этого вышло — уже второй вопрос, но было красиво, согласитесь.

Я всегда считала, что взрослый мужчина в похожей ситуации должен быть на стороне жены. И если перед ним стоит выбор: быть подкаблучником или маменькиным сынком — следует всегда выбирать именно первый вариант. Хотя сам Бруклин отказывается от высокого звания подкаблучника: «Это полная чушь, что жена якобы меня контролирует, — заявил Бруклин, — мной всю жизнь помыкали родители. Я вырос с такой тревожностью, что просто задыхался. И только когда я дистанцировался от семьи, тревога исчезла. Просыпаюсь каждое утро и благодарен за жизнь, которую я выбрал. Обрел спокойствие». В общем, защитники Бруклина им гордятся, а Виктория уже в шоке от высказываний сына — об этом изданию Mirror рассказал друг семьи.

Самый главный вопрос, который, уверена, вас тоже волнует: а нам-то с вами какое дело? Как проблемы и страсти далеких миллиардеров (отец Николы как раз из таких) влияют на нашу с вами жизнь? Пусть себе колбасятся как хотят, нам от этого ни холодно, ни жарко, и им, конечно, тоже глубоко наплевать, что думает Марь Иванна или Петр Андреевич, когда едут домой с работы в набитом вагоне метро в час пик и листают ленту новостей. А там Бруклин, понимаешь, Бекхэм решил устроить разборки со звездными папой и мамой. Какая нам разница, кто шил платье для Николы? Все-таки Валентино (царствие ему небесное) или коварная будущая свекровь обещала и не пошила? И почему кому-то интересно, что у Пельца-старшего (отца Николы) тоже рыло в пуху — учинил, понимаешь, скандал из-за лишних ста тысяч долларов за макияж на свадьбе любимой дочери в 2022 году, крохобор!

А важно потому, что в такие моменты мы понимаем, что все люди братья. Находим подтверждение тому, что деньги, которых нам вечно не хватает, в конечном итоге не приносят счастья. Важнее любовь, доверие, свобода и прочие базовые ценности. Вот же у людей есть буквально все, говорим мы, а счастья нет. Банально, конечно, но факт.

И еще не будем забывать о злорадстве: очередная глянцевая история успеха, которой нас кормили годами, оказалась обычной фальшивкой. Но сильно беспокоиться не стоит: любая шумиха семейству Бекхэмов в конечном итоге только на руку. Как известно, даже плохой пиар лучше, чем вообще никакого пиара.

Автор выражает личное мнение, которое может не совпадать с позицией редакции.